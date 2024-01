Sebastián Más, secretario general de AEFIP

La CGT a nivel nacional ratificó el paro y la movilización que se realizará el próximo miércoles 24 de enero, con el fin de repudiar el mega DNU y la Ley Ómnibus impulsado por el Gobierno. El mismo, entre muchas otras derogaciones, modifica de forma unilateral cuestiones que tienen que ver con los derechos laborales de la población como la quita de la indemnización por despidos, la extensión de los períodos de prueba o el cambio en las licencias por embarazos. ¿Cómo se prepara el sindicalismo bahiense para la medida de fuerza?

Sebastián Más, secretario general de Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), afirmó que «la dirigencia sindical ha visto los perjuicios que trae el DNU para los trabajadores. Se viene trabajando en una unión entre todos los sectores que componen a la defensa de los trabajadores, tratando de contemplar los puntos en común para poder frenar esta iniciativa. La Ley Ómnibus trae muchos perjuicios para la clase media. La CTA nos ha convocado a una mesa multisectorial para realizar acciones en conjunto y poder hacerle frente a esta situación».

Nos reunimos CGT, CTA T, CTA A, UTEP Y CCC.

Encontramos una posición muy clara y una coincidencia de rechazo al DNU, como así también los de la Ley Ómnibus.

Nos reunimos CGT, CTA T, CTA A, UTEP Y CCC.

Encontramos una posición muy clara y una coincidencia de rechazo al DNU, como así también los de la Ley Ómnibus.

Plasmamos las preocupaciones los trabajadores y las razones para convocarnos a la máxima unidad en Bahía Blanca y la región

«La forma es novedosa, agresiva y avasallante, pero el contenido no es novedoso. Los costos lo están pagando una vez más los trabajadores y las recetas son las mismas: bajar el salario y profundizar un sistema que viene llevándose adelante en los últimos gobiernos. Tanto en los gobiernos de Macri y Alberto no se pudo recomponer el salario de las clases bajas, no se mejoró la oferta del trabajo y se profundizó una flexibilización laboral» Sebastián Más.

En cuanto a los puntos del DNU más problemáticos para las y los trabajadores, el dirigente planteó preocupación por «el hecho de disminuir las indemnizaciones por despido sin causa, todo para permitir al empleador despedir sin costos. Ese es un punto neurálgico, pero no el único. Esto iguala al trabajador registrado con el trabajador informal, afecta a la irrenunciabilidad de los derechos porque tu empleador no te puede pedir que aceptes condiciones inferiores a lo establecido en tu convenio de trabajo. Por otro lado, la extensión del trabajo a prueba no tiene necesidad mas que permitir mayores abusos a los trabajadores«.

¿Qué pasará con la movilización en nuestra ciudad? Más marcó que «esta semana se define la movilización del 24 de enero. Desde la dirigencia se decidió hacer movilizaciones en todo el país, pero en Bahía Blanca todavía no se definió qué se va a hacer. Somos muchos los que queremos movilizarnos y mostrarle a la política que estas medidas nos van a perjudicar a todos, y que no le afecta en lo mas mínimo a la casta política sino que pega en los mismos de siempre».