Luego de la presentación del acuerdo del Gobierno nacional con el FMI por la deuda contraída en 2018, los distintos espacios políticos están terminando de definir su intención de voto antes del debate en el Congreso. En ese sentido, la oposición tiene que afrontar la decisión de avalar la negociación oficialista o dejar al país en default.

Juan Pedro Tunessi, prosecretario del Senado de la Nación e histórico referente del radicalismo bahiense, reconoció que si bien «el acuerdo con el Fondo no es la solución a todos los problemas, si no se acordara, el país entraría en un proceso muy delicado. Las consecuencias serían negativas para los sectores más vulnerables de la sociedad. Nosotros somos opositores al Gobierno pero no al país».

«Yo creo que se ha ido afinando la puntería, y con matices hay un acuerdo hacia dentro de la UCR. Se va a apoyar el financiamiento con la mayor cantidad de votos posibles, pero dejando en claro que el artículo 2, donde se habla de la política económica, es responsabilidad del Gobierno. Una cosa es ser crítico al que Gobierna, pero eso no nos puede llevar a ser críticos a los intereses del país» Juan Pedro Tunessi, prosecretario del Senado Nacional.

Sobre esto profundizó, y marcó que «dejar a la Argentina sin divisas y aislada del mundo sería una catástrofe. Los términos del acuerdo son responsabilidad del Gobierno porque es quien negocia. No pueden pretender que la oposición avale su posición económica. Las características, la letra chica y la forma es responsabilidad del Gobierno».

Según Tunessi, ¿qué rol debe ocupar el radicalismo dentro de la alianza opositora de Juntos por el Cambio? «No nos podemos resignar a ser actores de segunda línea en Juntos por el Cambio» dijo el radical. Por eso, alentó la idea de participar en una interna de cara al 2023, al decir que «me gustaría que nos enfrentemos contra el PRO en las PASO con una única lista radical, para lo cual vamos a tener que acordar hacia dentro del partido».

«Dividirnos ahora sería funcional a nuestros adversarios. La unidad de Juntos por el Cambio es estratégica en términos de oferta electoral. Hay un bifrentismo y no podemos romper la opción contra el Frente de Todos» Juan Pedro Tunessi.

¿Y qué pasa en Bahía Blanca? En el ámbito local el optimismo del prosecretario fue aún mayor: «Hay distintos actores que están intentando posicionarse para que el radicalismo sea una posición y tenga un candidato, y en lo posible lleguemos a la intendencia. Hay otro radicalismo luego de la última elección, no somos el furgón de cola del PRO» afirmó.

Por último, reflexionó sobre la renuncia del ex subsecretario de Protección Ciudadana Emiliano Álvarez Porte, uno de los más importantes actores radicales en la ciudad hasta ese momento. Tunessi dijo que «la salida me sorprendió, no conozco las razones ni estoy al tanto». Sobre esto, negó tener conocimiento sobre si será un radical quien ocupe el cargo en el futuro. Cerró diciendo que «no tengo diálogo institucional aunque si una buena relación con el Municipio. La presidenta del comité es Silvina Cabirón, y con ella es la interlocución».

