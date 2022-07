Juan Martín Skolak, dueño de Coffee Tiger Co

Para el desayuno, como infusión de media mañana, en reuniones de trabajo o en ratos de ocio, el café es casi siempre un aliado. Están los tipicos cafetines que ya forman parte del acervo local, pero en los ultimos años fue el café de especialidad el que despegó para ganar terreno en esta y otras plazas y coronar así la experienciade consumo, con materia prima de primera calidad y el asesoramiento de un barista.

Son varias las propuestas de este tipo que proliferaron en Bahía Blanca, y en esta oportunidad hablamos con Juan Martín Skolak, dueño de Coffee Tiger Co, ubicado en Sarmiento 550. «En argentina tuvimos mucho tiempo café de mala calidad, mucha marca y poco producto», detalló y continuó: «Se abrió una posibilidad porque empezaron a haber productos mejores gracias a la agricultura y también por condiciones globales, pero pasa con toda la alimentación y los hábitos de consumo, hoy tenemos la necesidad de buscar productos mejores».

Según comentó el dueño de Coffee Tiger Co, «nos interesó invertir en una propuesta novedosa aunque en nuestra ciudad siempre tuvimos un legado de café y está bueno que se retome esa historia».

«El café es un lugar de encuentro, es un lugar que nos humaniza de algún modo, nos da energía, nos conecta, nos da alegría», sostuvo.

Por otra parte explicó que en argentina se toma un kilo de café per cápita, «tenemos mucha cultura y tradición, pero tomamos poco».

Por último, se refirió a la posible falta de café, ya que, no se produce en Argentina, ni pasará por ahora, porque el clima no lo permite, por eso es que la materia prima es 100% importada, no hay manera de reemplazarla, y los límites para importar ponen en riesgo el abastecimiento de las cafeterías.

