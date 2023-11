Jose Marcilese, historiador

A 40 años de las elecciones que marcaron el regreso de la democracia, José Marcilese, historiador, dialogó con Radio Urbana sobre la victoria del candidato radical, Juan Carlos Cabirón, en Bahía Blanca.

El investigador del Archivo de la Memoria de la UNS remarcó que «la conmemoración de los 40 años de democracia ha tenido más trascendencia que la de los 30. El escenario político actual hizo que este día fuera más significativo».

Marcilese resaltó la importancia de evaluar el impacto de la dictadura en el proceso democrático. «La dictadura generó cambios en el plano económico que la democracia no pudo resolver. Cuando se hace el balance de los 40 años, siempre se carga las tintas sobre lo que la democracia no logró hacer. Pero el escenario que generó la dictadura, la democracia lo padeció, no lo generó». En este sentido, concluyó que «para valorar la democracia, hay que recordar lo que fue la vida en dictadura. En muchos aspectos, la Argentina de hoy es mucho mejor que la Argentina de hace 40 años, en otros no».

Si bien se ubica la Guerra de Malvinas como un punto de quiebre, Marcilese explicó que «desde 1980 la dictadura ya estaba siendo cuestionada por la sociedad. En el plano local, eso se traduce en los primeros contactos entre dirigentes nacionales y bahienses. Se juntaban en lugares secretos».

En ese período, «el radicalismo atraviesa un proceso de renovación, de la mano de Alfonsín. Aparece una camada de dirigentes más jóvenes, entre ellos Juan Carlos Cabirón. Alfonsín fue la gran figura en ese proceso electoral. Leyó y reconoció mejor el escenario en el que estaba Argentina. Los reclamos tenían que ver con la situación económica y con un reclamo de libertad, tolerancia y de juicio y castigo a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. El impulso de Alfonsín generó que los candidatos radicales tuvieran buenos resultados».

Contra todo pronóstico, Cabirón fue elegido con el 54,36% de los votos, contra el 30,89% del candidato del Partido Justicialista, Ezequiel Crisol. Además de la victoria del candidato de la UCR a intendente, en Bahía Blanca el partido radical ganó 15 concejales, contra 7 del peronismo.

La cobertura de las campañas políticas y de los comicios de 1983 estuvieron a cargo de La Nueva Provincia. «El diario reportó las internas, la conformación de las agrupaciones, los discursos de los militantes. También cubrió las visitas de los dirigentes provinciales. Los partidos se estaban reconstituyendo entonces era lógico que los dirigentes buscaran consenso y apoyo en el interior del país».