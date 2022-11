Jorge Moyano, director ejecutivo del Hospital Penna

Con la visita del ministro provincial de Salud, Nicolás Kreplak, asumieron las nuevas autoridades del Hospital Interzonal José Penna. El nuevo director ejecutivo será el trabajador social Jorge Moyano, acompañado por la doctora en economía Nadia Ripari y la pediatra Alejandra Erb, quien continúa en su cargo desde la gestión anterior.

En comunicación con Radio Urbana, Moyano expresó que «la propuesta que nos hacen no es para venir a romper con lo anterior. Es el reconocimiento del recorrido y la apuesta a un nuevo escenario en el desarrollo de las tareas hacia dentro del Hospital. Esto da la posibilidad de abrir nuevas puertas en la gestión de equipos, esto es por lo que nos convocan. Por otro lado siempre tenemos la intención de aportar algo más, crear políticas públicas, dialogar con equipos de trabajo».

«Tenemos anhelos de acompañar la enorme y floreciente coyuntura que nos toca vivir desde la pospandemia. Somos personas que amamos la salud pública y sentimos que hay mucho para dar en contextos de crisis. En momentos difíciles es donde la salud pública demuestra su importancia» Jorge Moyano.

Ademas, pusimos en funciones a Jorge Moyano y Nadia Ripari que se suman al equipo directivo como ejecutivo y asociada respectivamente. Estamos en un momento bisagra del cambio de modelo hospitalario y sus aportes serán fundamentales en el proceso de implementación. pic.twitter.com/omUA7LNxz8 — Nicolás Kreplak (@nkreplak) November 1, 2022

Moyano hizo un repaso de su experiencia previa en gestión al llegar a este nuevo rol: «Trabajo en el Hospital Penna desde 2004, primero como residente de trabajo social y luego como me desempeñé durante 6 años como director del Hospital de Día de salud mental. Eso me hizo trabajar en líneas de gestión y encuentro en la salud mental; ahí hice una experiencia de gestión de equipos y propuesta sanitaria a nivel más chico. Allí siempre surge la posibilidad de aprender otras cosas, relacionarme a proyectos de gestión. Uno constantemente se va formando y aprendiendo, esto es algo para lo que me vine preparando sin darme cuenta«.

En medio de un contexto complejos, marcado por el cierre de la guardia pediátrica por falta de profesionales, el flamante director expresó que «hemos establecido una continuidad con la gestión anterior profundizando ciertas cosas. Debemos trabajar para generar una propuesta que pueda contener a los compañeros que realizan un trabajo tan importante. Hemos constatado el amor y las ganas que tienen con este espacio. Nuestra idea es juntarnos diariamente para encontrar soluciones. La coyuntura va cambiando, hay falta de pediatras en el país y en la región, eso debemos analizarlo».

«Tenemos coincidencias en temas cruciales con el Ministerio en cuanto al proyecto de salud integral. Es una propuesta que recibí con mucha alegría» Jorge Moyano.