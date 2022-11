Nicolás Kreplak, ministro de Salud provincial

En medio de la asunción de nuevas autoridades en el Hospital Penna, el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak visitó nuestra ciudad. El funcionario acompañó a Jorge Moyano, nuevo director ejecutivo, y a Nadia Ripari, quien ocupará el rol de subdirectora junto con Alejandra Erb, quien se mantiene en el cargo.

El ministro detalló en comunicación con Radio Urbana que «estamos haciendo una serie de cambios en varios hospitales de la Provincia y es habitual, tiene que ver con las etapas que estamos atravesando. En su momento había que poner de pie un Hospital que tenía obras paralizadas, quirófanos y guardias cerradas. Luego llegó la pandemia; en ese momento el doctor Peluffo y su equipo hicieron un trabajo muy fuerte. Pasado ese tiempo estamos en una reforma estructural del sistema de salud en la Provincia, y por ello quisimos elegir otros perfiles«.

Una característica destacada por Kreplak tiene que ver con el trasfondo de los nuevos directores, siendo Moyano trabajador social y Ripari licenciada en administración: «Quizás en medicina tenemos demasiada preponderancia por médicos por sobre otros profesionales de la salud con muchas más herramientas, capacidad de liderazgo y conducción. Eso hay que cambiarlo, necesitamos un modelo donde el equipo de salud cumpla un rol esencial» expresó.

Es una verdadera pena, porque además planteé la necesidad de trabajar por la salud de las y los vecinos y no querer sacar rédito político en un enfrentamiento digital e inútil. Nuevamente fue incapaz de cumplir su palabra, que para quienes hacemos política debe ser lo más valioso — Nicolás Kreplak (@nkreplak) November 1, 2022

Por otro lado, la visita significó la llegada de 3 camas de anestesias tras una inversión provincial de $20 millones. Kreplak destacó que «cuando asumimos en la gestión la mitad de los quirófanos estábamos cerrados. Se había abandonado una obra, y con la pandemia tuvimos que reflotarla. Luego empezamos a recuperar la potencialidad quirúrgica. Logramos resolver los reclamos con los anestesistas. Tuvimos que comprar mesas de anestesias, ayer llevamos 3 equipos nuevos con una inversión de $20 millones, y en los próximos días tendremos una inversión de $31 millones más. El Penna tiene la responsabilidad de ser un centro de alta complejidad para Bahía Blanca y la región, requiere mucha inversión».

A su vez, el ministro protagonizó un entredicho por Twitter con el intendente bahiense Héctor Gay, y afirmó que «no creo que haya que utilizar a la salud como una arena de disputa electoral, me parece mezquino. Ya habíamos tenido un intercambio que no hice público. La salud es muy compleja, solemos tener buen diálogo y articulación entre distintos colores políticos, pero algunos no saben del tema y piensan que lo pueden tratar como tratan otros temas. Es imposible hablar con alguien que dice una cosa y hace lo contrario, pero debajo de él hay un equipo con el que podemos insistir. Nunca me había pasado, pero ponemos por delante con la salud de la gente y por eso trabajaremos».

«Uno de los puntos centrales que le planteé al intendente es hacer una mesa de trabajo técnica sin entrar en disputas políticas. Cuando salí de ahí la comunicación que planteó el intendente fueron sobre problemas del Penna, nos pidió que rindamos cuentas, y eso no pasó en la reunión» Nicolás Kreplak.