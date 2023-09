Esta semana, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció la ampliación de un reclamo histórico de parte de su población: El boleto estudiantil gratuito estará disponible para los más de 273 mil estudiantes terciarios bonaerenses. La medida fue comunicada el pasado lunes por el gobernador Axel Kicillof en conjunto con Jorge D’Onofrio, ministro provincial de Transporte.

Este último aseguró en comunicación con Radio Urbana que «ya estamos en marcha con la inscripción, a partir del 1° de octubre tendrán disponible los pasajes quienes se registren hasta el 17 de este mes. El trámite se realiza en la página del Ministerio de Transporte, al cargar los datos personales la base de datos ya valida que el estudiante sea regular. El método será igual al boleto universitario, serán 45 viajes mensuales gratuitos según la tarifa de la localidad».

Para contextualizar la decisión, el ministro recordó que «el sábado se cumplieron 47 años de la Noche de los Lápices, aquella noche donde fueron desaparecidos, torturados y asesinados estudiantes que militaban el boleto escolar. Recién en el 2022 todas las universidades nacionales de toda la Provincia llegaron al beneficio. Nos quedaba todavía el sector del nivel terciario, que tenía una complejidad en cuanto al diálogo con las autoridades para saber el listado de alumnos regulares».

¡#BoletoPBA para el Nivel Terciario! 📚🚍 El ministro @donofriojorge y el gobernador @Kicillofok anunciaron la ampliación de este derecho con el que más de 273 mil estudiantes podrán viajar a educarse con un importante alivio al bolsillo. pic.twitter.com/vIb0OKEcgr — Ministerio de Transporte (@TransportePBA) September 11, 2023

«Los profesorados en la Provincia, si bien hay de gestión privada, tienen aportes del Estado con regímenes mixtos. Por lo que quedarán incluidos profesorados o centros de formación técnica» Jorge D’Onofrio.

La única dificultad que todavía no se ha podido resolver tiene que ver con el transporte interurbano. A día de hoy, al no contar con el sistema SUBE, las y los estudiantes que deben viajar -por ejemplo- de Punta Alta a Bahía Blanca para estudiar no cuentan con el beneficio: «Las cuestiones del transporte interurbano no son sencillas, tiene que pasar por organismos de la Constitución y contemplarse el gasto. Los dos Municipios no nos han dado una solución, es un recorrido muy corto y si fuese urbano no habría ningún problema. No estuvieron a la altura de llegar a una solución, estamos trabajando para encontrar esa fórmula».

En ese sentido, aseguró que «también estamos pensando, en la idea de seguir ampliando derechos, estar presentes en las necesidades de transporte interurbano entre las personas que viven en las distintas localidades cercanas a Bahía Blanca y van a cursar a la ciudad».