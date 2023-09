El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de su Ministerio de Transporte, anunció la inclusión de la Universidad Provincial del Sudoeste dentro del beneficio del boleto universitario gratuito. Así, 700 de sus estudiantes gozarán de 45 boletos sin costo cada mes incluidos dentro del sistema SUBE.

Andrea Savoretti, rectora de la UPSO, aseguró que «venimos trabajando hace tiempo con el Ministerio de Transporte, ahora se aprobó la implementación para alumnos y alumnas que viven en localidades que tienen SUBE. Estamos en el orden de los 700 alumnos que gozarán el beneficio, porque muchas restricciones tienen que ver con la situación académica del alumno y del tipo de formación a la que accedan. Por ejemplo, diplomaturas y formaciones profesionales no están incluidos, mientras que ingenierías, licenciaturas o tecnicaturas si».

El poder transformador de nuestra provincia es la juventud, que plantea sus problemas y lucha por generar soluciones. Nosotros los dirigentes estamos obligados a escucharlos y darles respuestas con hechos concretos. pic.twitter.com/2q0I0zFtgw — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 11, 2023

«La UPSO tiene oferta rotativa, por lo que se dictan años de distintas carreras. A medida que pasa el tiempo se van incorporando nuevas carreras mientras culminan trayectorias anteriores» Andrea Savoretti.

¿Cuál es el gran inconveniente que esta medida no puede eludir aún? La rectora aclaró que «la problemática que tiene la UPSO es que necesitamos un modo de cubrir los viajes interurbanos, para que los alumnos puedan transportarse desde una sede a la otra utilizando el beneficio». Hoy, al no utilizarse la SUBE para viajes interurbanos, por ejemplo el trayecto entre Punta Alta y Bahía Blanca no es alcanzado por el beneficio del boleto universitario gratuito.

Por último, Savoretti se refirió al avance de la obra de emplazamiento de una sede de la UPSO en el Municipio vecino de Monte Hermoso: «Estamos extremadamente contentos con la sede en Monte Hermoso, la obra está avanzando muy bien y el proyecto es excelente. Hace mucho tiempo que nuestros estudiantes se merecían un edificio de estas características allí».