Hace un mes el Gobierno nacional tomo la decisión de eliminar todo tipo de subsidios al transporte público de pasajeros en el interior del país. Esto provocó la declaración de emergencia en transporte en el Municipio de Bahía Blanca, lo que derivó en un significativo aumento de los fondos que el Gobierno local destina al sostenimiento del sistema de colectivos. ¿De qué forma acompaña la Provincia en este contexto?

Jorge D’onofrio, ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, aseguró en comunicación con Radio Urbana que «es una tragedia para todo nuestro interior porque la Provincia venía haciendo un esfuerzo muy importante, y el ajuste vuelve a recaer sobre los bonaerenses. El intendente Susbielles esta haciendo un gran esfuerzo, pero igualmente la tarifa debe irse a $690 porque no hay forma de cubrirla. Esto es un castigo del presidente Javier Milei por no aprobar la Ley Ómnibus, entendemos que no es legal ni corresponde. Estos fondos están dentro de la ley, y no es el único fondo que se ha cortado«.

«La Provincia necesita seguir ampliando la red ferroviaria que una nuestros puertos. El objetivo es que los bahienses vean que recuperamos la soberanía ferroviaria y puedan disfrutar de un tren no solo de cargas, sino de pasajeros de calidad como merecen» Jorge D’onofrio.

A su vez, el ministro se refirió a la sanción de la Ley de Alcohol Cero en la Provincia de Buenos Aires, que ya lleva más de un año de implementación: «Notamos un 68% menos de positivos sobre un doble de controles realizados en comparación con el verano pasado. Y fundamentalmente notamos el cambio cultural, la gente toma más conciencia de que si conduce, no debe tomar alcohol. Esto se ve en la baja de los positivos, y también en la disminución de la incidencia del alcohol en los siniestros viales. Para hablar de cambios en la conducta con el rigor de los datos deben pasar unos años, pero vamos en un muy buen camino».

Por último, D’onofrio habló sobre la reunión del Frente Renovador que sostuvo con el ex candidato a Presidente Sergio Massa, y detalló que «nos dio un panorama muy acabado de cómo ve la situación económica y política nacional. Nos sirvió no solo de insumo para trabajar, sino también nos pidió que estemos día a día cerca de la gente que se ve afectada por las medidas tomadas por el presidente. Es redundante estar con esto de ‘se los dijimos’, la gente lo sabe perfectamente, muchos que lo votaron se esta dando cuenta que los estafaron. Lo que hay que hacer es plantear las cuestiones que tienen que ver con la defensa de los derechos. Lo ha dicho muy bien Axel Kicillof: mas allá de la legitimidad del Presidente, los gobernadores y legisladores también tienen una legitimidad popular. No solo intentaremos defender las conquistas conseguidas, sino también ampliar derechos».