Fabián Lliteras, subsecretario de Movilidad y Transporte municipal

Federico Susbielles, intendente municipal, confirmó el pasado viernes que enviará al Concejo Deliberante un proyecto para declarar la emergencia en transporte en Bahía Blanca. La decisión llega tras el anuncio del Gobierno nacional de eliminar completamente todo tipo de subsidios a las empresas de transporte del interior del país. ¿Cómo afecta esto al servicio en nuestra ciudad?

Fabián Lliteras es el subsecretario municipal de Movilidad y Transporte, además de presidente de Bahía Transporte SAPEM. En comunicación con Radio Urbana aseguró que «en todo el interior de la Provincia se habla de un boleto por encima de los $1.000, y Bahía Blanca no resulta ajena a eso. Algunos gobernadores e intendentes hablaban de unificarlo en ese precio. Igualmente hay que ser prudente porque el combustible aumenta cada 15 días, hay mucha incertidumbre con lo que pasará en marzo. El problema es cómo trasladás ese valor al usuario. Las alternativas del Municipio tienen que ver con subsidiar parte del boleto«.

¿De qué se compone ese aumento? «El transporte público viene en crisis hace años en Bahía Blanca, y este no es el primer golpe que ocasionan las decisiones del Gobierno nacional. El estudio de costos de diciembre tenía un combustible a $400, cuando hoy es de casi $1.050, siendo una de las variables más importantes que tiene la tarifa de transporte. Otra es la del dólar oficial, que se duplicó de $400 a $850 pesos, lo que tiene relación directa con el valor de las unidades y de los repuestos. A esto se suma la paritaria de los trabajadores, los cuales pretenden recuperar lo que perdieron con la inflación de diciembre y fijar pautas para enero y febrero».

Ante el contexto de alta inflación que impacta en costos y usuarios y la eliminación del sistema compensador de subsidios al interior del país, he decidido remitir al @HCD_BahiaBlanca el decreto de declaración de emergencia en el sistema de transporte público de pasajeros local. pic.twitter.com/exPavx4Tru — Federico Susbielles (@fsusbielles) February 9, 2024

«Las medidas económicas del Gobierno nacional generaron en la clase media una situación compleja, que no sabe si podrán utilizar el automóvil como lo venían haciendo. Eso puede generar un aumento en la cantidad de pasajeros. Si no sucede y baja el porcentaje de usuarios, la tarifa deberá subir porque la recaudación será menor» Fabián Lliteras.

¿Qué herramientas puede dotarle al intendente la declaración de esta emergencia? «Sirve en primer medida para dar a conocer a la ciudadanía la situación que se vive en el transporte público. Luego llamar a una mesa con todos los actores y darle al intendente la posibilidad de tomar decisiones en conjunto. En el Concejo Deliberante hay actores de todas las fuerzas políticas con sus referentes nacionales. Hay que trasladar los reclamos a estos referentes para poder llegar a una solución».

En ese sentido, el presidente de Bahía Transporte SAPEM agregó que «el Gobierno manifestó que quería terminar con la discriminación entre AMBA y las provincias argentinas. No solo no lo hizo, sino que eliminó todo tipo de subsidios. Hoy el panorama es aún peor de lo que parecía no solo en la ciudad, sino de todo el interior a excepción del AMBA. Es difícil que el usuario pueda pagar la tarifa, pero también es cierto que es una tarifa de equilibrio llevada a cabo por empresas privadas. El costo lo fija el Estado, y la actualización no fue gradual. Se triplicó el costo en 20 días, para el usuario es imposible de pagar».

Por último, Lliteras afirmó que «la Nación ofrece subsidios del 55% del boleto a determinados usuarios del transporte público. En proporción eso no se modifica, pero si se libera la tarifa estarán pagando más plata. La Nación subsidia el AMBA, en el interior del país hay aproximante la misma cantidad de unidades. El Estado nacional le aporta al AMBA 10 veces más que al interior de Provincia de Buenos Aires. Desde el vamos, esa situación genera una imposibilidad de sostener en el tiempo el transporte público. Lamentablemente habrá un traslado de esta quita a la tarifa, y desde el Municipio estamos analizando los reclamos y evaluando qué medidas tomar».