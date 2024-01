El día de ayer, autoridades de la Liga del Sur mantuvieron una reunión con funcionarios del Municipio y dirigentes de los distintos clubes de nuestra ciudad con el fin de relevar la situación que dejó el temporal del pasado 16 de diciembre. A su vez, se plantearon las primeras líneas de trabajo para la reconstrucción de las instituciones más afectadas.

Además de los presidentes de los clubes locales, participaron Gustavo Lari, Sebastián Barisone y Leandro Iribarren representando al Instituto Municipal del Deporte, y Jorge Dambolena, presidente de la Liga del Sur. Este último marcó en comunicación con Radio Urbana que «el temporal ha generado un desastre en los predios de todos los clubes de la ciudad, y no son solucionables de la noche a la mañana. Hay clubes que dudan participar de la liga este año porque no van a llegar con la reconstrucción de los predios. La situación es dramática».

«Ojalá que la gente ayude a su club de la manera que pueda, dando una mando. Los hinchas de los clubes tienen que ponerse el chaleco y salir a defenderlos para poder acomodar esto, aunque va a costar mucho» Jorge Dambolena.

Particularmente, el dirigente aseguró que «si hablamos de canchas de primera división, hay clubes totalmente devastados porque el viento ha tirado de 50 a 100 metros de paredón, las canchas están abiertas. Es imposible que se pueda jugar en muchas de ellas si no se cierran. Ahí tenemos un problema serio para el futbol de la liga. Si hablamos de los predios de menores, están todos con entre 10 y 15 arboles tirados, en muchos casi que no se puede entrar. Sacar todo tiene un costo tremendo para los clubes que hacen todo a pulmón. Es muy difícil revertirlo, y somos conscientes que no podemos tocarle la puerta al Gobierno con todos los inconvenientes que tienen en la ciudad».

En ese sentido, Dambolena confesó que la reconstrucción «es difícil de encarar. Los primeros trabajos a realizar son limpieza de predios para que los chicos puedan entrenar en condiciones. Si eso no empieza, los clubes están muertos. Después vemos obras mas grandes como levantar paredes. Todavía ni hablamos de iniciar el torneo, se habló solo de la necesidad de iniciar el trabajo para acomodar lo necesario. Después veremos el resto, hoy poder entrar a los predios es la prioridad. Todos los clubes están complicados y preocupados, están en la misma situación».