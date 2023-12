Javier Báncora, dueño de ‘La Banderita’

Luego de los anuncios del ministro de Economía Luis Caputo, en los que confirmó una devaluación del 120% del peso respecto al dólar oficial, todos los productos atraviesan una importante suba de precios. Por ejemplo, las carnes aumentaron en promedio un 40% el día de ayer, ¿Qué sucede con alimentos y bebidas, y otros productos que uno puede encontrar en los supermercados?

Javier Báncora es el dueño de la cadena de supermercados ‘La Banderita’, y detalló en comunicación con Radio Urbana que «son situaciones similares a las que sucedieron luego de las elecciones. Los artículos de almacén llegaron con aumentos de entre el 10% y el 30%. El aumento más grande fue el de la carne, superando ampliamente el 50%. Hace más de tres meses que no aumentaba, y el aumento que aplicamos fue bastante menor al que correspondería. El kilo de asado hoy está $5.500, y debería estar al menos en $6.500, lo vamos a ir llevando de a poco. Con el arroz hay un problema con la cosecha. Hay marcas que hace tres meses que no entregan un kilo de arroz, han tenido gravísimos problemas que tienen que ver con la falta de lluvias. Vino con aumentos de entre el 20% y el 30%».

«Ayer abrimos una sucursal Indiada al 2500 en la entrada del barrio Viajantes del Sur, la más grande que tenemos hasta ahora porque ahí hicimos el centro de distribución. Igualmente, ofrece la misma atención personalizada que las demás, con el espíritu de almacén de barrio» Javier Báncora.

El empresario resaltó que «hay que ponerse en el lugar del consumidor, queremos generar esa confianza con ellos, no podemos poner aumentos indiscriminados. La ganancia que generamos la utilizamos para pagar sueldos y gastos, por lo que no podemos tampoco poner un precio más bajo que no nos permita hacer frente a esto. Nosotros compramos la mayoría de nuestros productos de forma directa, y dependemos de los precios que nos ponen las fábricas. Con programas como Precios Justos había compromisos que en muchos casos se cumplían con aumentos del 5% como tope, pero con la salida del programa se liberaron los precios; hoy ya no existe más».

Como recomendación, Báncora aseguró que «hoy en día hay muchas segundas marcas que no tienen absolutamente nada que envidiarle a las primeras, e incluso en algunos casos son mejores. Me refiero a fideos, envasados, lácteos, se han emparejado mucho las calidades de los productos, y las diferencias en los precios son de hasta un 40%. Hace diez años había productos que prácticamente no se podían comprar, y eso hoy no pasa. Lo que sucede es que el marketing y la publicidad hacen estragos. En estos tiempos difíciles hay que buscarle la vuelta, y la industria cambió mucho».