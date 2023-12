El día de ayer, el ministro de Economía Luis Caputo anunció 10 medidas con el fin de ajustar el gasto público y reducir el déficit fiscal. En líneas generales, significan una devaluación del 120%, paralización total de la obra pública y recorte de subsidios en transporte y energía, entre otras.

Francisco Cantamutto, economista e investigador del CONICET, explicó la situación en comunicación con Radio Urbana: «No hay demasiada sorpresa, era lo que se esperaba. Representa un fuerte ajuste fiscal con un aumento del dólar y una suba de las tarifas de servicios como transporte y energía. Eso va a generar un gran impacto en la inflación y recesión«.

«Reducir la cantidad de ministerios y secretarías no llega ni al 0.0018% del PBI, no afecta en lo más mínimo al ajuste fiscal. Son gestos para la tribuna» Francisco Cantamutto.

El economista marcó a su vez que «hoy hay una falta de detalles claros. Si miramos la tabla que posteó el Ministerio de Economía sobre gastos e ingresos, los números no suman correctamente. No dicen de cuánto van a ser las subas de tarifas, no hablan de segmentación, no hay definiciones. Todo es muy desprolijo e inconsistente. Este paquete va a generar recesión y un superávit comercial, pero va a repercutir en un deterioro del déficit fiscal por la falta de actividad, va a caer la recaudación por ejemplo del IVA. Vamos a entrar en una espiral en la que suelen caer los planes que el FMI reivindica».

Finalmente, Cantamutto aseguró que «hay un sesgo muy abiertamente pro timba financiera y anti industria. Aumentan los impuestos a las importaciones mientras se penaliza con mayores retenciones a las exportaciones no agropecuarias. En Argentina hay seis sectores que siempre tienen superávit, y con esto estás castigando a la mayoría de ellos. Son actividades de alto valor agregado que generan empleo calificado, como los sectores de la economía del conocimiento. Esto es un nivel de improvisación absurdo, los liberales que se jactan de querer bajar impuestos están subiendo impuesto País, las retenciones, quieren volver atrás con la quita de ganancias. Es inconsistente con lo que siempre dijeron».