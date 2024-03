Hernán Vigier, titular de la Agencia de Innovación, Desarrollo Productivo y Urbanismo

El Municipio presentó esta semana una nueva instancia del Plan Rector para el Desarrollo Local y Regional, con el fin de potenciar las inversiones portuarias. El mismo cuenta, además del Gobierno municipal, con la participación del Puerto de nuestra ciudad y la Universidad Provincial del Sudoeste. Según marcaron, el objetivo pasa por «propiciar el intercambio entre las instituciones académicas, científicas, educativas, productivas, comerciales y gremiales de la ciudad, y sentar las bases de trabajo para acompañar el crecimiento de Bahía Blanca y la región, contemplando las inversiones futuras».

Hernán Vigier es el titular de la Agencia de Innovación, Desarrollo Productivo y Urbanismo de nuestra ciudad, y explicó en comunicación con Radio Urbana que «la idea de trabajar en un plan rector se basa en algunas circunstancias que ya vivió la ciudad, vinculados a los procesos de inversión que se han dado. Bahía Blanca tiene mucha historia con respecto a las inversiones del Polo Petroquímico, por ejemplo, que han ocurrido sin proceso de planificación previo. Eso tiene consecuencias inmediatas cuando acaban los procesos de inversión. Necesitamos trabajar en la disponibilidad de mano de obra vinculada a esas primeras inversiones, en la construcción de las plantas. De no planificar este punto, se terminan produciendo procesos migratorios que impactan en la ciudad, lo que genera problemas a futuro si esas personas luego no tienen una continuidad de trabajo en las empresas. Si no se encara con planificación y mirada a futuro, surgen consecuencias no deseadas».

👷🏼Tenemos por delante el desafío de contar con los perfiles laborales adecuados para los proyectos que se desarrollarán con las inversiones futuras para la ciudad. Debemos articular con centros de formación profesional y nuestras universidades, un gran activo para la ciudad. pic.twitter.com/TJayi8kxJl — Federico Susbielles (@fsusbielles) March 26, 2024

«La presentación del Plan Rector y sus primeros resultados, así como las acciones a encarar, son una agenda de gestión muy importante. La misma no solamente afecta al Municipio, sino también de todas las instituciones de la ciudad que tienen en su ámbito la oferta educativa. No solo del sistema de formación profesional, sino de la oferta terciaria y universitaria» Hernán Vigier.

El funcionario puntualizó sobre esta cuestión: «La magnitud de las inversiones para Bahía Blanca nos desafía en términos infraestructurales por el movimiento de los productos de Vaca Muerta. El desarrollo de nuestro país necesita que estas inversiones sucedan, es un camino sin retorno, no hay otra alternativa que Bahía Blanca. Lo que presentamos ayer es una agenda muy importante vinculada a la especialización de oficios. Hay una agenda académica que hay que especializar, y en ese punto estamos trabajando. Tenemos que generar un canal entre las grandes, medianas y pequeñas empresas, siendo las primeras proveedoras de las segundas dentro de un esquema local».

En cuanto al complejo contexto económico nacional, Vigier aseguró «todavía no sentimos el efecto directo de la crisis en nuestra ciudad. Sí estamos en conocimiento de las complicaciones que atraviesan ciertas empresas locales, y estamos trabajando en que, por ejemplo, las mismas que hoy le compran materia prima a Buenos Aires puedan cambiar por proveedores locales, achicando sus costos. En el consejo productivo tuvimos una reunión para poder trabajar con ellos y con las empresas del polo para poder revertir esta situación».