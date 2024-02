Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, visitó nuestra región durante la semana pasada con una amplia agenda. En Pehuen-Có anunció beneficios de cara al inicio del ciclo lectivo a través del Banco Provincia. Por su parte, en Monte Hermoso entregó maquinaria al Municipio, así como también inauguró distintas obras en el marco del Parque Ambiental y mantuvo una reunión con empresarios de la industria del turismo.

Hernán Arranz, intendente de Monte Hermoso, afirmó que «el gobernador aprovechó para entregar e inaugurar algunas de las promesas del año pasado, para luego llevar adelante una reunión bastante amplia con intendentes y con sectores de la producción, el turismo y la cultura de Monte Hermoso. Veníamos de reunirnos de esta forma en otras ciudades, es habitual mantener estas multisectoriales con Axel a la cabeza».

«Nuestro presupuesto se compone un 72% por ingresos propios y un 28% de coparticipación. Necesitamos partidas presupuestarias para poder avanzar, aunque todavía no cayó el porcentaje de pago de tasas. Aún así es difícil diagramar un año donde no sabemos en cuánto se mantendrá la inflación» Hernán Arranz.

En cuanto a la obra pública en el distrito, el intendente recordó que «llevábamos un ritmo bárbaro, Monte Hermoso demanda obras de envergadura. Ahora, con este parate se nos está complicando no solo a nosotros, sino también al gobernador con el recorte a las provincias y el enfriamiento de obras públicas. La semana pasada nos reunimos con Katopodis, ministro de Obras Públicas provincial, y nos aseguró que de a poco iremos encarando las obras para ir terminándolas. Las nacionales están totalmente paradas y no hay ningún timbre para tocar, no sabemos cómo van a seguir. Tenemos una escuela técnica, el puente costero y un programa que se llama Plan Nacional de Suelo con 288 parcelas para que la gente tenga su terreno, todo eso financiado por Nación y hoy paralizado. Estamos organizándonos con la Provincia que nos muestra un futuro prometedor para ir terminando las obras».

Por último, Arranz hizo un balance de la temporada turística hasta la fecha, y se refirió particularmente a la primera quincena de febrero: «La temporada había arrancado muy mal, casi que no tuvimos movimiento en diciembre por lo que pasó en Bahía Blanca, sumado a la incertidumbre por el cambio de gobierno. La temporada empezó después del 6/7 de enero. En febrero parecía que se venía una catástrofe pero no fue así, nos acompañó mucho el clima. En Carnavales fueron cuatro días donde la gente se organizó para venir, hubo un pico bastante importante el fin de semana. Pero el mes ha sido bastante bueno, no así la temporada en su totalidad con una baja del 20% en promedio, reflejada también en el consumo».