Luego de una primera quincena donde los números no fueron los esperados, las últimas dos semanas del mes de enero significaron un repunte desde lo turístico para Monte Hermoso. Según comunicaron desde el Municipio, el mes tuvo una ocupación promedio del 83%, mientras que el último fin de semana en particular llegó a una ocupación inmobiliaria y hotelera del 97%.

Hernán Arranz, intendente de Monte Hermoso, afirmó que «enero arrancó bastante flojo, con una preocupación muy grande por parte del comercio. Por suerte los últimos 15 días repuntó mucho, hemos cerrado el mes de manera positiva para lo que proyectábamos. Hay una incertidumbre terrible y eso impacta en el bolsillo de las personas. Lo primero que se resienten son los lujos, lo que generó que la gente gaste menos. Se han caído muchas reservas a principios de año, bajó mucho el consumo».

«Es todo muy repentino, hay un país antes y uno después del 10 de diciembre, la gente no sabe que va a pasar con los servicios, los comerciantes no pueden proyectar su productividad y eso se nota en todos los niveles» Hernán Arranz.

🌊 #MonteHermoso despidió enero con una ocupación promedio del 83% 👉 Finalizó la 2da quincena del primer mes del año con una alta afluencia turística llegando a una ocupación inmobiliaria y hotelera del 97% durante el último fin de semana. 📲La nota https://t.co/9cjblY3OkM — Monte Hermoso Ciudad (@Monte_Hermoso) February 1, 2024

El intendente no fue optimista en cuanto a las expectativas a futuro: «Temporada tras temporada veníamos generando récords de consumo, empezábamos el 15 de diciembre y se frenaba recién con el inicio de clases. El ritmo de consumo era importante, y eso ahora no pasó. Veremos qué nos depara febrero, que siempre trae menos gente en los días de semana. No nos sirve tener solamente 15 días buenos, el balance debe ser más largo. Tenemos en revisión el calendario turístico. Hoy organizar un evento trae costos que se han disparado, no hay referencia. Nadie sabe qué cobrar, qué pagar o cuánto vale un artista».

Por último, Arranz se refirió a la cuestión de la obra pública y el impacto de la desfinanciación que están sufriendo por parte del Gobierno nacional. Aseguró que «las obras están en revisión porque están paradas. Después de fin de año las empresas no pudieron seguir el ritmo. La escuela técnica esta parada en sus cimientos, la empresa se fue. Del plan PROCREAR no tenemos noticias y el plan Provincial de viviendas esta encaminado, siendo lo único que tenemos en avance. La UPSO está a medio hacer, dos obras de provincia de cloacas están la mitad, al igual que la casa de la Provincia. Tendremos una audiencia con Katopodis para la otra semana, y vamos a plantearle no solo las obras provinciales, sino también generar un contacto por las nacionales. El panorama es desolador, Monte Hermoso siempre generó buenas obras, además de crecer desde lo privado».

«En cuanto a energía eléctrica se hicieron obras simples del año pasado, y desde lo técnico se solucionó el problema. Igualmente hay que hacer obras de corto, mediano y largo plazo, porque los servicios se han quedado en el tiempo, sobre todo en energía y agua» Hernán Arranz.