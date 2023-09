Desde la dirección de Vialidad Nacional tomaron la decisión de intimar a la empresa constructora a cargo de la obra que se está llevando adelante sobre la Ruta Nacional 3. Esto se debe a una nueva paralización en los trabajos debido a problemas financieros que aduce la empresa adjudicataria.

Gustavo Trankels, titular del Distrito 19 de Vialidad Nacional, explicó en comunicación con Radio Urbana que «por cuestiones de la empresa han cesado los trabajos hace un tiempo, por lo que la hemos intimado para que los retome. La obra lleva un 60% de construcción, no es mucho lo que queda por delante, son tareas relativamente sencillas. Esta demora dilata el plazo de finalización, que era a fin de este año».

El funcionario puntualizó que se trata de «una empresa de Buenos Aires que tiene obras en todo el país. La última comunicación con la empresa fue una carta documento, agotamos las instancias administrativas y operativas, por lo que pasamos a esta de carácter legal. Buscamos que cumplan con el contrato firmado y sigan con los trabajos pactados. Ellos cobran por los trabajos que realizan, no hay ningún tipo de deuda por parte de Vialidad Nacional, es un tema meramente empresarial. Tienen hasta hoy para contestar a la carta documento».

«Llegamos a tener 140 trabajadores directos y más de 350 teniendo en cuenta todas las actividades derivadas de la misma, un movimiento económico importante» Gustavo Trankels.

Trankels se refirió a los reiterados problemas que arrastra la empresa hace meses: «Unos días atrás había un problemas de insumos, donde los empleados iban y no podían trabajar. La empresa aduce problemas financieros y no económicos. Es decir, faltaba dinero para sueldos, compras de combustible, asfalto, las cosas que deben adquirirse de contado. Primero empezaron con falta de pagos a los empleados, lo que llevó a una medida de fuerza totalmente justificada. Luego faltaban los insumos. En este momento la obra está parada y solo tiene tareas de mantenimiento por cuestiones de seguridad vial«.

En cuanto a la respuesta que tomará Vialidad Nacional, aseguró que «si ellos no retoman los trabajos, o no proponen una solución viable a la brevedad, vamos a ir a la recisión del contrato. Aún así, sabemos que eso lleva un trabajo muy importante porque la empresa seguramente judicializará la decisión, y entraríamos en tiempos de la Justicia que no manejamos nosotros. Luego tendríamos que volver a llamar a licitación, lo que sigue dilatando los tiempos. Esperemos que no tengamos que llegar a este camino, todos queremos que la obra se termine y veníamos avanzando muchísimo».

¿Qué tareas faltan para finalizar la obra? «Restan carpetas asfálticas, hay un tramo del kilómetro 17 al 36 que ya está operativo. Tenemos 25 kilómetros listos para pavimentar, y 6 que ya tienen la base negra. Quedan por delante tareas relativamente breves y sencillas que cambiarían completamente la traza que une Bahía Blanca con Tornquist. Esta es la única obra en toda la región que tenemos detenida, estamos trabajando en todos lados«.