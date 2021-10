Gustavo Burachik Economista

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) la desocupación del segundo trimestre del 2021 en el aglomerado Bahía Blanca-Cerri alcanzó un 8,8%.

Ello implica que apenas hubo un leve descenso (0,4%) respecto del periodo anterior. En lo que va del año, el informe arroja un saldo de 24 mil personas con problemas de inserción laboral en el distrito. Según lo relevado, se registró un brusco descenso de la subocupación mayor a los cuatro puntos. Decreció del 12,1 al 7,4%

“El nivel de empleo en Bahía Blanca-Cerri parece haber dejado atrás los registros extraordinariamente bajos de mediados de 2020 cuando estaban vigentes las medidas de aislamiento”, advirtió el economista Gustavo Burachik.

Asimismo mencionó que hay una crisis económica que se disparó en el 2018, con un proceso de fuga de capitales, aumento del dólar y de la inflación que impactó en la actividad económica y desde ahí en un espiral descendente.

En tanto, señaló que tenemos una población que gana la mitad de lo que necesita para vivir, “la gente se tiene que adaptar a una situación cada vez peor”.

La Tasa de Empleo (TD), -el porcentaje de personas que posee un empleo-, se recuperó desde el 34,3% del segundo trimestre de 2020 hasta el 42% de idéntico período, pero de este año.

El dato muestra una importante recuperación de los empleos que se habían destruido por la imposibilidad de salir a trabajar en el lapso abril-junio de 2020.

“En Bahía Blanca tenemos 9% de la población económicamente activa sin trabajo buscando trabajo. Tenemos una cantidad de gente sin trabajo que ya directamente no lo busca, entonces tenes un 20% de gente que está en edad de trabajar sin empleo. Esta participación viene declinando en los últimos trimestres acompañando la disminución del empleo. Esto sugiere que muchas personas sin trabajo se inclinan por abandonar la búsqueda ante un escenario que es percibido como de escasez de oportunidades laborales”.

Para el economista y uno de los creadores del informe, Gustavo Burachik, estamos hablando de una urgencia de empleo y pobreza en la cual remarca que por parte del Estado no hay políticas masivas de viviendas que generen empleo.

“Hay dos fenómenos graves: una es la desocupación abierta y luego hay una masa muy grande personas desocupadas que no busca porque no tiene perspectiva de conseguir trabajo. No se sabe cuánta gente está en esa situación porque la EPH los cataloga como inactivos. No veo otra forma de movilización masiva de fuerza de trabajo que no sea con obra pública”, finalizó.

