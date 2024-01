Guillermo Barco, titular de la Asociación Bahiense de Básquetbol

A un mes del temporal que azotó nuestra ciudad, la Asociación Bahiense de Básquet lanzó un informe en el que se detalla el daño sufrido por cada una de las instituciones deportivas con participación en la liga. Si bien restan más de dos meses para el inicio del torneo, pactado para fines de marzo, todavía no se puede confirmar su comienzo por la magnitud de los daños ocurridos.

Guillermo Barco es el titular de la Asociación Bahiense de Básquetbol, y marcó que «cada club ha encarado su propia campaña para ir levantándose, pero hay algunos donde los daños han sido tan grandes económicamente que no será fácil ponerlos de pie. Los destrozos en Estudiantes y Bahiense del Norte han sido muy grandes, y a pesar de que no fueron en las canchas principales, al perder parte de la estructura pierden actividad. Los daños más importantes estuvieron en El Nacional y Barracas, más los clubes de White. Además, aquellos que perdieron una chapa o tienen goteras no podrán sostener la actividad los días que llueva. El problema es bastante grande y de largo plazo«.

«Son obras que requieren, además de dinero, mucho tiempo y logística. Hoy la ciudad no está preparada para llevarlas adelante en este momento» Guillermo Barco.

¿Cómo se va a encarar la vuelta a las actividades habituales de la liga? «En cuanto a la primera y segunda del femenino, tenemos la vuelta prevista para principios de febrero. Ahí vamos a realizar una reunión para ver cómo esta cada club y comenzaremos a tomar determinaciones en conjunto. Si un club no puede hacer la obra por falta de logística o de tiempo, le asignaremos una cancha alternativa y trataremos de seguir el torneo en la medida que podamos. Igualmente, en este contexto la parte deportiva pasó a segundo plano, el daño que recibió la ciudad no dejó a todos destrozados».

En ese sentido, Barco aseguró que «cada club nos deberá presentar un informe de infraestructura para quedarnos tranquilos que todo funciona como corresponde. A partir de ahora, ante cada alerta meteorológica deberemos suspender las actividades, tenemos que cambiar la política con respecto a eso. Estábamos jugando finales de menores que quedaron inconclusas, definimos darle el campeonato a los dos equipos para no jugarlas».