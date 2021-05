Gollán: “Las camas del Penna no son de Bahía Blanca, son de toda la región”

En conferencia de prensa por la situación epidemiológica de la Provincia, el ministro de Salud bonaerense dijo que “las camas no se pueden medir por municipio” y tomó como ejemplo al hospital interzonal de Bahía Blanca, “que recibe no solo de la propia región sino de otras regiones”.

El ministro de Salud provincial,Daniel Gollán, y el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, brindaron esta mañana una conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica y la campaña de vacunación contra el coronavirus en la Provincia. El titular de la cartera sanitaria se refirió al uso de las camas de terapia intensiva, poniendo como ejemplo e Bahía Blanca y lo que ocurre con el “Hospital Interzonal General de Agudos Dr. José Penna”.

En relación a la situación de la ocupación de camas Gollán señaló que “las camas no se pueden medir por municipio”.

“Si tomamos ejemplos claros, las camas del hospital interzonal de Bahía Blanca no son de la población de Bahía Blanca porque es un hospital que recibe no solo de la propia región sino de otras regiones”, apuntó el ministro desde el Salón Dorado de Gobernación.

Asimismo, Gollán señaló que la situación de la ocupación de camas es “complicada”. “Lo que estamos observando es que entran muchos pacientes que se quedan muchos días internados”, resaltó, y completó: “Además de cuidar el sistema sanitario tenemos que cuidar las vidas de las personas porque se están muriendo muchos argentinos y argentinas, incluso muy jóvenes”.

Gollan también se refirió a la cantidad de decesos en función de los ingresos a terapia intensiva y advirtió que “estamos llegando a 7 de cada 10” al mismo tiempo que llamó la atención acerca de que muchos son “pacientes jóvenes”.

Por su parte el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, hizo consideraciones con respecto a las clases presenciales y apuntó: “Nadie duda que la presencialidad es la mejor forma de aprendizaje, pero nadie duda de que estamos en una pandemia”. En este marco Bianco agregó: “vamos a cumplir a rajatabla la normativa nacional”.

Por último el jefe de ministros respondió acerca del fallo de la Corte Suprema de Justicia que se conocerá el día de hoy, respecto a la posibilidad de la ciudad de Buenos Aires de definir su propia modalidad educativa. “Acá no se está discutiendo el modo de un impuesto, se trata de un tema de salud pública que no sólo afecta la presencialidad o no de las clases de la Ciudad, también afecta al conurbano. El AMBA tiene que ser tratado como un único espacio sanitario y las mismas medidas se deben cumplir a un lado y otro de la General Paz”.

