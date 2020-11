El ejecutivo municipal decidió intervenir uno de los márgenes del Arroyo Napostá. La limpieza del Arroyo entre Casanova y el derivador Parque de Mayo fue criticada por varixs especialistas de medioambiente, quienes plantearon que puede estar en riesgo el ecosistema. El Frente de Todxs manifestó que el Municipio no puede manejarse unilateralmente y realizar anuncios sin fundamentos, que es primordial escuchar a las y los especialistas que claramente han dicho No Al Dragado Del Arroyo Naposta. Hablamos con Gisela Ghigliani presidenta del Bloque de Concejalxs del Frente de Todxs: “La preocupación surge desde el momento que no queda claro cual es el problema que fundamenta la necesidad de un dragado. Para pensar en una intervención se debería tener bien delimitado el problema. Todos los especialistas y organizaciones, han planteado que no se puede realizar un dragado porque se puede alterar la biodiversidad, además de cuestiones de tipo hidráulico”.

Ghigliani explicó que desde el Municipio se emitió una orden de compra por el alquiler de una máquina retroexcavadora: “Me da la sensación de que ésta era una decisión tomada y ante el reclamo se frenó”. Además se enteraron, a través de la prensa, que convocarán a una reunión en el Concejo Deliberante: “Insausti ahora dijo que el 18 habrá una reunión con los especialistas, y la palabra que se me viene a la cabeza es improvisación. Hay mecanismos de diálogo previo. Por ejemplo el Concejo tiene la comisión asesora ambiental que este año nunca se ha reunido”.