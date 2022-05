Gabriel Peluffo, director del Hospital Penna

Luego de meses sin avance en las negociaciones, finalmente se firmó el convenio de trabajo entre las y los anestesiólogos locales y el Gobierno provincial. El acuerdo que incluye tanto mejoras salariales como en insumos de trabajo, permitirá volver a atender con normalidad las cirugías programadas, cuya extensa lista de espera representa una importante preocupación para el Hospital Penna.

Sobre esto habló Gabriel Peluffo, director del nosocomio interzonal, quien dijo que «el acuerdo con anestesiólogos significa volver a foja cero para atención quirúrgica para que vuelva a funcionar mejor para la gente. A partir del mismo se empezaron a organizar cambios a nivel quirófano para que funcionen más unidades».

En lo concreto, la firma del convenio abarca «órdenes de compra para solucionar problemas con las mesas de anestesia, tenemos dos en arreglo, con una ya entregada. Después hay una compra centralizada para equipar al resto de los quirófanos. Hoy hay dos quirófanos funcionando, y con esto lograríamos tener cuatro» mencionó Peluffo.

«Creemos que en un tiempo no demasiado largo podremos contar con más quirófanos, pero a eso se le tiene que sumar que aumente la cantidad de anestesiólogos que asistan al hospital, y al resto del equipo. A mayor número de cirugías tenemos que aumentar el número de camas para atender el post operatorio, hay que coordinar un montón de cosas para volver a la normalidad». Gabriel Peluffo.

Por otro lado, la semana pasada se llevó adelante una reunión que contó con la participación de los directores de hospitales locales, junto con concejales y concejalas, y representantes de la Secretaría de Salud municipal. Allí, entre otras cuestiones, se trató la problemática de la falta de profesionales en guardias y áreas críticas en toda la ciudad. El director del Penna reveló que «todos padecemos falta de médicos en guardias; los privados y los públicos. Hicimos un llamado nacional y provincial para cubrir puestos de guardia, pero la cantidad de gente dispuesta es cada vez es menor con emergentología, terapia intensiva, intensiva pediátrica, etc.»

¿Qué soluciones se están trabajando para revertir la situación? Peluffo explicó que «es fundamental un trabajo desde las bases para actuar frente a este problema que no es local, se ve a nivel mundial. Se planteó tratar de que no se exijan impuesto a las ganancias a la gente que hace guardia, pero esto no pasa solo por lo económico sino por la calidad del trabajo. Las soluciones son todas difíciles; si pasamos a guardias de 8 horas necesitamos mas gente para cubrir, pero no podemos hacerlo porque hay merma de profesionales».

«Esto va a generar problemas importantes si no se revierte. Estamos viendo por donde pasa la solución para que los profesionales elijan estas especialidades pero no hay una sola respuesta. Las residencias de las especialidades críticas no se completan, es un problema tremendo» Gabriel Peluffo.