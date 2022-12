Francisco Durañona, senador provincial por el Frente de Todos

El día de ayer se comunicó la condena a Cristina Fernández de Kirchner por la denominada Causa Vialidad: recibió 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos tras ser considerada culpable de administración fraudulenta. Esto no significa que la vicepresidenta efectivamente vaya a prisión o no pueda ser candidata en las próximas elecciones, ya que todavía resta conocer los fundamentos de la condena en marzo del año que viene, y a partir de allí se podrá apelar en los ámbitos correspondientes.

La totalidad de la dirigencia del frente de Todos a nivel local, provincial y nacional se expresó en contra de la resolución, apuntando al carácter político de la sentencia. En comunicación con Radio Urbana, el senador provincial oficialista Francisco ‘Paco’ Durañona afirmó que «es un paso más de toda esta mugre que se ha tirado sobre el peronismo en este momento de la historia argentina. No es la primera vez, se ha conformado un sistema donde no puede haber momentos donde se equilibren las situaciones en favor de los intereses de los sectores populares, un modelo soberano de desarrollo popular».

El senador entiende que la sentencia se trata de una «respuesta violenta y certera, violando todas las garantías del debido proceso, con causas abiertas por el mismo delito, con circos mediáticos para las tapas de medios. Inventaron asociaciones ilícitas imposibles de sostener, incluso por este propio tribunal en una causa tan burda. Tuvieron que sacarla, pero no podían evitar la condena. De hecho tuvieron que reducirla a la mitad. Su gol más importante fue la inhabilitación a ejercer cargos públicos».

Más allá de las cuestiones técnicas que hacen insostenible el proceso judicial, Durañona afirmó que hacer foco en las mismas «podría interpretarse como que hubo una confusión, un error. Acá estamos lejos de entrar en ese análisis. Es muy escandalosa la manera en que se inició la causa y hasta donde llegó, y el perfil de quienes están al frente. Los jueces están eligiendo por sobre la voluntad popular. Todas las encuestas de opinión pública muestran un rechazo masivo a la Justicia, es la institución más rechazada por lejos. Cuando se utilizan diversas herramientas del Estado para amedrentar a facciones políticas particulares, eso se llama terrorismo de Estado«.

Hoy no puedo dejar de conmoverme por la sentencia condenatoria a @CFKArgentina. Es el resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso. En el que se violó el principio de no juzgar dos veces un mismo hecho.

— Alberto Fernández (@alferdez) December 6, 2022