Francisco Cantamutto, economista e investigador

A 10 días de la asunción de Javier Milei como Presidente de la Nación, el libertario dio precisiones sobre la política económica que llevará adelante. Dijo puntualmente que «habrá una estanflación» durante el 2024 y 2025. ¿Qué significa esto y qué impacto tendrá en la población?

Francisco Cantamutto es economista e investigador, y aclaró en comunicación con Radio Urbana que «el término sorprende pero no es nuevo, se refiere a una situación que se dio a nivel global en los 70′. Significa recesión junto con inflación. Milei sostiene que la economía en los últimos años no ha crecido en forma sostenida, por lo que no sería distinto a lo que ya se viene viviendo, pero lo que sucede es que jamás se planificó de esa forma, nunca ningún dirigente dijo de ahora en más no vamos a crecer y va a continuar la inflación, es llamativo estar anunciándolo. Es sorprendente la sobre ideologización del Presidente electo».

«El desempleo en este caso sería más un objetivo que una consecuencia. La experiencia internacional ha sido así, el FMI está en consonancia con estos anuncios. En este escenario, la expectativa de contención es la toma masiva de deudas. Por eso se designó a Luis Caputo en el Ministerio de Economía» Francisco Cantamutto.

¿Qué podemos esperar entonces para el corto plazo en materia económica? «El Gobierno señala que con la suba de precios habrá un recorte severo del gasto público. Eso no afecta solamente a quienes trabajan en el Estado, cobran asignaciones o jubilaciones. Eso afecta a toda la economía al frenar el movimiento de dinero. El razonamiento detrás es que la recesión le pondrá un tope al aumento de precios. No se van a poder subir precios porque nadie va a poder comprar nada, pero eso puede llevar hasta dos años para suceder. Esto es parecido a los que pasó los primeros dos años del Gobierno de Menem, entre su asunción y la entrada de la convertibilidad en 1991″.

En ese sentido agregó que «Milei dijo que va a cerrar la Secretaría de Comercio, por lo que el impacto de la suba de precios va a ser generalizado. Eso no le parece inflacionario, y sí le parece inflacionaria la emisión de dos años atrás. Eso es una ideologización dogmática. En esos términos la inflación debería estar bajando, demuestra el miedo a los datos que tienen».

Por último, Cantamutto detalló cómo planea el próximo Gobierno sostener este panorama: «Buscan tomar deuda para financiar el ajuste, pero sería una cantidad de deuda muy masiva que rondaría los $40.000 millones de dólares. El FMI dijo que iba a avalar pero no se entiende de dónde van a sacar esos fondos. A diferencia con el 2017, hoy la deuda en todo el mundo está en tasas mucho más elevadas, y la Argentina se encuentra en un estado de endeudamiento mucho mayor que en el 2015″.