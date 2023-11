Francisco Cantamutto, economista e investigador de la UNS

Argentina tiene nuevo presidente electo: El economista Javier Milei (La Libertad Avanza) se impuso en el balotaje con el 55,89% de los votos, frente a un 44,31% de Sergio Massa (Unión Por la Patria). Asumirá en su cargo el próximo 10 de diciembre.

Francisco Cantamutto es economista e investigador de la UNS, y analizó en comunicación con Radio Urbana que «la respuesta ante casi cualquier pregunta es que no sabemos qué puede pasar, la incertidumbre es total. En el corto plazo, el presidente electo marcó más de una vez que quiere ir hacia una dolarización, y dólares no hay. Eso hace que cualquier valor del dólar sea posible«.

«La campaña entera de este candidato se basó en slogans maximalistas, faltan medidas realistas y claras. Nadie tiene precisiones sobre las medidas a tomar, salvo algunas privatizaciones que tampoco quedan claras. Son todas medidas ideológicas, y no concretas. La idea de que Milei sabe de economía es un mito, no sabe de comercio internacional, no es un inversor ni un consultor financiero. Es un standupero económico, fue asesor de Eurnekian y de las AFJP» Francisco Cantamutto.