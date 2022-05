Finalmente, el Municipio explicó qué sucedió con el error de la liquidación a los concejales

Tres semanas después de que el Tribunal de Cuentas provincial vuelva de público conocimiento el error cometido por el Ejecutivo a la hora de liquidar los sueldos de las y los concejales durante 2020, el Municipio dio las explicaciones del caso. Se trató de más de $4 millones entregados por equivocación a los ediles, ya que se les bonificó un 3% de antigüedad cuando en realidad debían percibir solo el 1%.

Quien finalmente decidió hablar del tema fue Juan Esandi, secretario de Economía municipal, quien llamó a una conferencia de prensa en la que reveló que fueron comunicados del error en diciembre del 2020 por el Tribunal, por lo que no se repitió en 2021. ¿Por qué tardaron más de un año en rectificarlo aún conociendo lo sucedido? El economista explicó que «para exigir la restitución de los fondos era necesario el fallo del Tribunal de Cuentas. Una vez clarificado nos comunicamos con los concejales y pusimos en marcha el mecanismo». Además, admitió que se trató de «un error de interpretación de las normativas sobre si los concejales eran tomados como personal de planta o no, y si se les tomaba la antigüedad o no. Eso generó la confusión».

Esandi manifestó que desde su área se comunicaron personalmente con los 24 concejales que se encontraban en ejercicio hace dos años, y firmaron un convenio particular para permitir la devolución del monto, ya que cada edil debe una cantidad distinta. Aún así, algunos y algunas de ellas como Gisela Ghigliani, Walter Larrea y María Laura Biondini manifestaron enterarse por los medios de comunicación de lo sucedido, y no por una comunicación formal del Municipio.

«El viernes me enteré del revuelo. Yo no tenía ninguna notificación ni del Tribunal de Cuentas ni de la Municipalidad. El lunes a última hora me llamó Esandi para decirme que a los ex concejales se nos ponía a disposición una cuenta para que depositemos el dinero. Lo hice a la mañana siguiente y la otra semana firme el convenio. Pedí una liquidación para saber cómo se conformaban esos $119 mil que debí devolver. Me dijeron que no tenían. Hay un desprecio bastante marcado por la transparencia, pese a que estos gobiernos se jacten de eso» Walter Larrea, ex concejal.