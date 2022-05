El Frente de Todos exige al Municipio que explique el error de liquidación en la dieta

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires notificó al Municipio de Bahía Blanca que durante el año 2020 hubo un error en la liquidación de la dieta de las y los concejales. Según estipula la Ley Orgánica de las Municipalidades, cada concejal debe cobrar un 1% de beneficio de antigüedad, y durante el lapso mencionado se les otorgó el 3%. El error alcanzó a la totalidad de los y las integrantes del recinto en el momento, y la suma del monto otorgado en exceso alcanza los $4 millones.

Desde el Ejecutivo municipal no realizaron ningún tipo de declaración al respecto, por lo que el bloque de concejales del Frente de Todos lanzó un comunicado a través del cual solicitan al intendente Héctor Gay «las explicaciones públicas del caso«, y que «arbitre los medios necesarios para su reparación». Además, revelaron que el pasado martes los concejales Gisela Ghigliani y Pablo Rosenfelt mantuvieron una reunión con representantes ejecutivos, en la cual éstos «reconocieron el error en la liquidación«.

El bloque se puso a disposición del Departamento Ejecutivo para resolver la cuestión. Por su parte, el Tribunal de Cuentas provincial responsabilizó de la misma al intendente Héctor Gay; a los contadores municipales Alberto Zeppa y Leandro Brozzi; a la ex subsecretaria de Capital Humano María Elena Calvano; y al ex presidente del Concejo Deliberante Fernando Compagnoni.

Comunicado de prensa 👇 pic.twitter.com/ZuFTJ7eRUo — Concejales TODOS Bahía Blanca (@BloqueTodosBB) May 20, 2022

A continuación, el comunicado completo del bloque de concejales y concejalas del Frente de Todos local:

Gisela Ghigliani, presidenta del bloque opositor, señaló que «nos enteramos por las publicaciones, no por ninguna notificación oficial. Allí nos ponemos en contacto, el martes nos reunimos y se acordó con las personas presentes que el Ejecutivo iba a explicar el error en la liquidación. Hubo razones que deberán explicar ellos, por las que decidieron no explicar nada. Eso nos pone en una situación de incomodidad».

Por ello, afirmó la edil, «decidimos plantear nuestra posición. Nos ponemos a disposición para solucionar el error, pero estamos esperando a que nos llame el Ejecutivo municipal. Esto no es sospechismo, si hubo un error lo tienen que explicar ellos para no seguir agrandando la situación. Cuál es la razón para que esto no sea explicado por las personas del departamento ejecutivo es algo que desconozco. Son cuestiones contables que deben ser aclaradas hacia el público, así corresponde».

Por último, explicó que debe ser el Ejecutivo quien arbitre los mecanismos necesarios para que cada concejal pueda devolver el dinero que se le fue otorgado en exceso: «En la reunión se acordó que el Municipio lo explique, y nos traslade a los concejales la operatoria para solucionar la situación. Es una administración municipal, estatal. Los mecanismos son específicos y deben ser creados».