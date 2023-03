Fernando Savore, titular de la Federación de Almaceneros

La crecida inflacionaria en la Argentina mantiene un nivel elevado los primeros meses de 2023: a nivel nacional, febrero marcó una suba del 6,6% (INDEC), mientras que significó un 6,2% (CREEBBA) en Bahía Blanca. ¿Cómo afecta esto a las ventas en los comercios de cercanía?

Fernando Savore es el titular de la Federación de Almaceneros bonaerense, y destacó en comunicación con Radio Urbana que «estamos castigados en función de los aumentos, lo que hacemos inevitablemente es trasladarlos. El que queda con el bolsillo debilitado mes a mes es el consumidor, nuestro cliente. Nosotros no somos más que un espejo».

«Febrero fue un mes de muchos aumentos, que quizás pasaron desapercibidos por las vacaciones. En marzo se decía que iba a verse la realidad, y por ahora viene siendo peor» Fernando Savore.

Detallando su situación particular, el almacenero reveló que «el depósito que tengo me ayuda a amortizar los aumentos que llegan, pero hay muchos colegas que no tienen esa posibilidad. Si esos problemas se mantienen no podés reponer la mercadería y la estantería queda pelada. Además, el consumo sigue bajando. Ahora no solo que los argentinos no llegan a fin de mes, sino que el día 15 se quedan sin plata».

¿Cómo se ha modificado el consumo a raíz de esta situación? Savore aseguró que «los primeros 15 días, las personas compran con débito, efectivo o QR, pero después lo hacen con crédito o te piden fiado. Cuenta DNI es una herramienta que tomamos con mucho empeño, y se la enseñamos a los clientes más grandes. Es tremendamente exitosa, ahora la tenemos el jueves y viernes con 30% de reintegro, y esos dos días duplicamos las ventas«.