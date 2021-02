Federico Harfield presidente de Bahía Transporte Sapem

A partir del 1 de marzo, las líneas de colectivos 502 y 504, que opera actualmente bajo la órbita de Bahía Transporte Sapem, pasarán a formar parte de la empresa San Gabriel.

La cesión precaria fue otorgada por el Municipio. Hablamos con Federico Hartfield, presidente de Bahía Transporte Sapem: “Ceder las dos líneas es una decisión de nuestro accionista mayoritario que es el Municipio. El último año en pandemia el transporte en general sufrió un golpe muy fuerte. Nuestros ingresos eran menores que nuestros gastos salariales, en combustible y repuestos. El Municipio ayudó muchísimo pero decidió ceder las líneas para que la inversión sea menor. Esto significa que nuestra empresa sea más chica”.

El Estado puede invertir en el transporte, como hizo los últimos ocho años, decidió no hacerlo más”.

Harfield explicó que si bien el Estado puede invertir en el transporte, como hizo los últimos ocho años, decidió no hacerlo más: “La 502, era una de las líneas más usadas hace 3 años, este último tiempo no tanto. Los colectivos que les cedemos a la empresa es una venta que todavía no está concretada, creo que eran 16 millones de pesos”.

Por último hoy habrá reunión del Directorio, tras el envío de una carta documento del Concejal Walter Larrea, quien compone el directorio, a raíz de no haber sido comunicada la decisión. “Tendremos una reunión de directorio como se hace todos los meses. La idea es comunicar formalmente esta decisión del municipio”.