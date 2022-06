Facundo Pistola, director provincial de Desarrollo Productivo

Ayer se realizó una jornada en la sede de la Unión Industrial local, en la que el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense presentó una línea de créditos destinada al incentivo de la inversión de las micro, pequeñas y medianas empresas bahienses.

Quien participó de la presentación fue Facundo Pistola, director de Desarrollo Productivo del Ministerio, quien explicó que se trata de «herramientas de financiamientos para MiPyMEs. Desde el Ministerio de Producción aportamos la bonificación de tasas para que los costos de financiamientos sean más bajos y las empresas puedan invertir. Con estas líneas buscamos apuntalar la recuperación productiva en esta etapa de pospandemia».

En detalle, el funcionario marcó que «son líneas de hasta $150 millones a 60 meses para PyMEs. Tratamos de llegar a todas las empresas, y sus proyectos se fomentan con tasas fijas y bonificadas por la Provincia. Venimos de una gestión anterior con tasas de interés que llegaban al 80%. El aporte del Estado provincial es muy importante para facilitar la decisión de invertir a las empresas».

«Hay una política pública de facilitar y promover las inversiones. Tratamos de llegar a todas las empresas productivas. El Estado tiene una línea en ese sentido regulada por el Banco Central. Estos proyectos tienen que ver con la producción y la generación de empleo, no con la especulación. Todas las políticas públicas que diseñamos, si no las bajamos al territorio es lo mismo que no tenerlas. Por eso estamos permanentemente difundiendo a través de este tipo de actividades» Facundo Pistola.