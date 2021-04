El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, junto a la secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño, presentaron la reapertura del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) para actualizar la información sobre los barrios existentes en el país, con el objetivo de avanzar en los procesos de urbanización.

Hablamos con Facundo Damiani, integrante de Movimiento Evita:” La fecha que tenemos a nivel nacional del último registro de Barrios Populares en Bahía es de diciembre de 2016. Estas son las villas, asentamientos, que tienen vulnerabilidad estructural con mínimo de 8 familias ocupadas donde la mitad de las personas no tengan escrituras o acceso a 2 servicios”:

Hasta diciembre de 2018 había 4.400 barrios relevados en la Argentina. Según Damiani, esperan que ese número crezca a los 5.200: “La primera etapa va a consistir en actualizar los datos de los barrios ya relevados y convertir esto en política de estado más allá de los vaivenes políticos. En el primer tramo esta actualización va a relevar 10 barrios de Bahía Blanca, con 900 familias, y creemos que el número va a crecer por lo menos un 40%. En cuanto a los nuevos, encontramos 6 o 7 barrios. Acá ya se tiene todo para desarrollar esta problemática, no se por que no sucede. Por qué no nos juntamos aunque sea por Zoom con el Consejo”.