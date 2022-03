Fabio Rodríguez, titular de la Cámara de Estacioneros local

Siguiendo el importante crecimiento del precio del gas a nivel internacional por la guerra entre Rusia y Ucrania, y las limitaciones en cuanto a la suba de precios de los combustibles a nivel local, se están notificando casos de desabastecimiento de gasoil, principalmente hacia el agro.

Quien explicó la problemática fue Fabio Rodríguez, titular de la Cámara de Estacioneros de Bahía Blanca. En primer lugar marcó que «el problema que estamos teniendo es macro, aumentó la demanda de combustibles por la salida de la pandemia. Ese incremento se da en un producto como el diésel donde no tenemos autoabastecimiento. Caemos en el mercado internacional, a grandes precios y en dólares. Nadie va a importar a pérdida, por lo que están frenadas las importaciones«.

En líneas generales, sucede que quienes venden gasoil en nuestro país deben importarlo a precios internacionales, fuertemente incrementados desde el inicio de la guerra. Aún así, el Gobierno no permite la suba del precio interno de los combustibles, por lo que al venderlos al público no pueden trasladar esos aumentos. Esto hace que sean ellos quienes terminan absorbiendo los costos de ese incremento, motivando la decisión de no importar.

«Veníamos notando el estrés fruto del aumento de la demanda y la escasez de dólares. Los niveles de consumo superan entre un 15 y un 20% a la prepandemia. Esa demanda sólo se puede ajustar por precios. La guerra de Ucrania y Rusia nadie la esperaba. Una cosa es juntar los fondos para importar a $80 dólares el barril, y otra a $120» Fabio Rodríguez.

Luego, refiriéndose también a la cuestión de los precios, detalló que existe un retraso entre el precio real y el percibido por los consumidores en las estaciones de servicio. Dijo que, por las limitaciones marcadas por el Estado, «los combustibles aumentaron un 25% en los últimos 15 meses, cuando la inflación fue muy superior al 50%. Históricamente el canal mayorista era más barato que las estaciones de servicio, y ahora está empezando a ser al revés. El Gobierno se ensañó en no querer aumentar los combustibles».

Aún así, Rodríguez fue optimista con dos cuestiones específicas: en primer lugar afirmó que este problema con el gasoil está «radicado principalmente en las estaciones ruteras con cercanía al agro. Las estaciones urbanas todavía no lo están sufriendo». Y por último dijo que «en el tema naftas no hay problemas de abastecimiento, está normalizado porque tenemos autoabastecimiento con lo generado en Argentina».