Los dueños del Carrito Cuchi denunciaron que la municipalidad no quiere renovarle la habilitación para funcionar en calle Alem y les pidieron, como condición, que se trasladen.

Hablamos Evangelina Laumann, dueña del Carrito Cuchi: “Hace cuatro años que no me renuevan la habilitación, me dan la habilitación pero me tengo que retirar del lugar y elegir otro. Ahora comentan que es porque viene Big six y Mc´Donalds adentro del parque de Mayo. Por eso no tiene que haber carritos. Yo he trabajado en otros lugares enfrente de restaurantes, pizzerías, nunca tuve ni un problema».

Voy a defender mi puesto de trabajo y defender a la gente que tengo. No es fácil volver a empezar, ya tenemos la clientela, hace años que estamos ahí».

Evangelina contó que a ningún carrito, hace dos años, que no están dando habilitación por la pandemia: «Yo vivo de esto con mi familia hace 20 años. El lugar este me lo dio la municipalidad. No nos proponen una alternativa, me dijeron hace 20 días que me tengo que retirar del lugar por estas cadenas que vienen. Tengo que elegir otro lugar para tener la habilitación».