Esteban Lingeri, integrante de CEFORA

A partir de las luces en el cielo y los disparos en la Base Naval denunciados por los vecinos de Espora, el fenómeno de los OVNIS volvió a estar en boca de todos. Esteban Lingeri, integrante bahiense de la Comisión de Estudios del Fenómeno Ovni de la República Argentina (CEFORA), dialogó con Radio Urbana sobre su trabajo en esta temática.

Lingeri, de 47 años, se interesó por el fenómenos de los OVNIS a partir de conversaciones con su abuela. «Mi abuela había tenido una experiencia en los años 50. Yendo de Claromecó para Monte Hermoso, su auto se detiene ante la presencia de una luz. Luego de varios intentos de arrancarlo, la luz desapareció dando un giro de 180° y recién ahí el auto volvió a arrancar. Yo me crié con esa historia».

A partir de ese relato, fue profundizando sus conocimientos en los avistamientos. «Todo surge por curiosidad. Siempre fui un aficionado del tema OVNI. Me fui involucrando de a poco, no esperar a que las noticias vengan a mí, sino ir a buscarlas. Tuve un programa de radio sobre el fenómeno OVNI, No Estamos Solos».

En Villa Ventana, una vecina decía que había un portal donde entraban y salían naves. Veían luces y objetos

Por su recorrido e investigación en los objetos voladores no identificados, Andrea Pérez Simondini contactó a Lingeri para que se sume a CEFORA. «También me sumé a un grupo de investigación de campo que ya tiene 35 años de trayectoria, empecé a estudiar y hacer las salidas de campo que tanto me gustaban».

Según Esteban, la región de Bahía Blanca es muy propicia para el avistamiento de OVNIS. «En Villa Ventana, una vecina decía que había un portal donde entraban y salían naves. Veían luces y objetos». Otro caso que le llegó fue conocido como “El sándwich de Feliks”, «Un vecino de Villa Ventana llamado Feliks, viniendo para Bahía Blanca, hizo unos pocos kilómetros, le dio un mordisco al sándwich que tenía y cuando miró estaba en la entrada de Bahía Blanca. Y este suceso se ha repetido».

Lingeri contó que, si bien a veces recibe burlas por su afición por los OVNIS, son muchas personas las que se le acercan para contarles casos de avistamiento. «Fue un tema tabú durante muchos años. Muchos testigos han callado experiencias para no ser tildados de locos».