Andrea Pérez Simondini, directora de CEFORA

El pasado martes 5 de septiembre, varios vecinos de Villa Espora compartieron en redes sociales su preocupación por la presencia de movimiento extraño en el cielo y ruidos de disparos en la Base Naval. Las versiones oficiales desmintieron a los vecinos y descartaron que haya habido explosiones o tiros en la zona.

Andrea Pérez Simondini, directora de la Comisión de Estudio del Fenómeno Ovni de la República Argentina (CEFORA), dialogó con Radio Urbana sobre este hecho. «La gente nos hizo llegar las denuncias de que desde la Base se estaba disparando con diferentes municiones a algo que estaba en el cielo».

Hubo una balacera que duró 20 minutos, están absolutamente certificado.

Si bien CEFORA desestimó las denuncias en un primer momento, las declaraciones del Jefe de la Base Naval Comandante Espora llamaron la atención de la Comisión. «Para esa altura, teníamos videos y audios donde se manifestaba claramente que hubo una serie de disparos que duró unos 20 minutos. A partir de las 21:30 hs del martes, empezamos a recibir de fuentes extra oficiales de la Base la aparición de un objeto triangular naranja que voló y quedó suspendido arriba de los polvorines, al cual le habrían disparado, y este objeto hirió a dos o tres soldados».

Desde la Base Naval declararon que los acontecimientos relatados por los vecinos no fueron más que una práctica rutinaria con helicópteros, que duró 1 hora y 20 minutos, y que no hubo disparos de ningún tipo. CEFORA descarta que los videos de los vecinos estuvieran editados o manipulados y que los disparos efectivamente existieron. «Hubo una balacera que duró 20 minutos, están absolutamente certificado. No hay ninguna edición. Tenemos más de 50 videos y audios».

Por último, la directora de la comisión expresó que CEFORA vela por la seguridad del territorio argentino y la soberanía aérea. «Si hay cosas que sobrevuelan nuestro cielo y no tenemos interés en identificarlas, estamos realmente en un problema».