Elisardo Tunessi Actor

El Puerto de Bahía Blanca y la Red de Espacios Culturales Independientes lanzaron la web venicultura.com.ar, destinada a la difusión de las diferentes propuestas artísticas de la ciudad.

“Vení Cultura” es una página web que concentrará la agenda cultural local independiente. La misma se actualizará de manera semanal todos los lunes, con información de los 17 Centros culturales que componen la red.

Elisardo Tunessi es actor, abogado y uno de los integrantes fundadores de la sala de teatro Varietté. Además, es una de las caras visibles de la Red de Espacios Culturales Independientes.

«La red está integrada por más de 20 espacios y no es menor el hecho que en la ciudad de de Bahía Blanca, el 90% de los espectáculos que se producen se realizan en espacios independientes», explicó Tunessi.

En este sentido, reforzó: «Tenemos como identidad cultural el trabajo colectivo y mancomunado. La posibilidad concreta de que todos apoyemos el laburo del otro y desterrar la idea esa de ‘qué va a ser artista si vive al lado de mi casa'».

En la presentación de la web estuvieron presentes diversos artistas locales como también representantes de los distintos centros. Demostraron su talento en el inicio Gonza Maloko Circo Trip, Gino Donofrio y la compañía De Danza Motor Colectivo. El cierre estuvo a cargo de Javo Pérez y Natacha Fernández.

Federico Susbiellles, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, detalló que la gestión no solamente es hacer, también es escuchar, entender y posibilitar: “Brindar herramientas para que los que hacen puedan brillar más, esa es la idea de este proyecto. Hay cierta cultura de la resignación y me parece que cambiar la cultura es la chispa que muchas veces la gente necesita, es el espejo en el que como comunidad nos debemos mirar y no tengo dudas que, desde nuestra cultura, hay una parte de todo eso que queremos que pase”.

Al mismo tiempo, Elisardo Tunessi mencionó: “Cuando se crea la red éramos menos de dos espacios culturales que bregábamos para que el público supiera que se estaba dando en los espacios porque lo peor que podemos tener es competir, no defender nuestra identidad cultural y no profesionalizar nuestra actividad para desterrar la idea de que hay necesidad de irse de Bahía Blanca para ser artista. Está es la prueba de que cuando sumamos esfuerzos se puede”.

y agregó Cuando en Bahía sólo existían las salas de teatro Varietté y Poquelín, «con el Negro Brussa ya trabajábamos en conjunto y hacíamos publicidad de las obras que habían en un lado y en otro. A partir de allí fue muy fructífera esa idea porque surgieron y pulularon en Bahía numerosos espacios culturales».

«En 21 días se cargaron 75 espectáculos. Esto demuestra que conformar este portal era una necesidad muy grande».

Antes de finalizar, remarco la importancia de esta nueva herramienta, «ahora la gente puede acceder desde su casa a toda la oferta cultural que se realiza en la ciudad semana a semana».