EL SATSAID LLEVÓ A CABO UNA NUEVA JORNADA DE PARO EN CANALES ABIERTO

El Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) convocó a una nueva jornada de paro para este viernes, que se cumplirá durante tres horas por turno en los canales abiertos, productoras y señales, ante la falta de respuestas de las cámaras empresarias ATA y CAPIT en las negociaciones salariales del sector.

La medida de fuerza se implementará “en todas las empresas del país alcanzadas por los Convenios Colectivos de Trabajo 131/75 y 634/11 en apoyo a nuestra solicitud de recomposición salarial”, comunicó la dirigencia del SATSAID.

«Terminamos en lucha y arrancamos el año con lucha, desde el año pasado no podemos resolver el conflicto con las cámaras, nosotros habíamos pedido a principio de enero una reapertura de paritarias del 24%, luego de varias reuniones y medidas de fuerza, el 26 de enero tuvimos una conciliación obligatoria, acudiendo a todas las reuniones. Ayer tuvimos una reunión de 8hs y no llegamos a ningún acuerdo, por eso hoy arrancamos con una jornada de paro y lucha por turnos de 3hs en canales abiertos, creemos que no es una actitud responsable por parte de las cámaras», consideró Lisandro Arrigoni, Secretario General de SATSAID Bahía Blanca.

Sobre porqué las cámaras no llegan a un acuerdo indicó que «ellos aducen que están pasando por un momento económico difícil y nosotros no lo vemos reflejados en las pautas publicitarias de los cortes. Creemos que hemos transitado junto a ellos la pandemia, hemos puesto el hombro en el trabajo y ahora ya pasó la pandemia y es una lucha donde estamos pidiendo es que bajen la ganancia que están teniendo y la repartan con los trabajadores. Nuestro lema es salario por encima de la inflación, nos está costando mucho llegar a fin de mes».

«Nosotros tenemos reunión con las cámaras el miércoles, hoy tendremos un plenario, habrá alguna medida de fuerza para el fin de semana. Esperemos una actitud responsable de lo que es la cámara empresarial para darnos el aumento que necesitamos, necesitamos insertar plata a los trabajadores y trabajadoras, es importante el acompañamiento que tenemos a nivel nacional y ojalá lo escuchen. Hoy llevamos 45 días de espera de poder arreglar el salario, todos laburamos en los canales y vemos que les está yendo bien y pueden hacer el esfuerzo de pagar el aumento, la gente está muy enojada y hay poca responsabilidad de los empresarios para tratar de arreglar», sentenció Arrigoni.