El HCD aprobó la reforma de la eximición de tasas para comerciantes con plataformas urbanas

Durante el día de hoy el Concejo Deliberante desarrolló la Quinta Sesión Extraordinaria en la que se votó, entre otras propuestas, una reforma al proyecto de eximición de tasas municipales durante seis meses para comerciantes que tengan plataformas urbanas.

Este proyecto fue presentado por la concejal de Juntos, Soledad Martinez y se aprobó por mayoría en la sesión del 9 de febrero con el rechazo del bloque del Frente de Todos. Asimismo, se presentaron algunas críticas por parte del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad que argumentó su molestia por lo inaccesibles que resultaron las plataformas desarrolladas.

«El proyecto lo venimos trabajando hace un tiempo y en pandemia nos pareció que era una herramienta para un sector que fue golpeado por las medidas de aislamiento que propuso el gobierno nacional, por eso es que surge la ordenanza de plataformas y lo que se votó hace unas semanas es una extensión de esa propuesta», explicó Soledad Martínez esta mañana en Ahí Vamos.

El día de hoy, se trató y aprobó por mayoría un proyecto reformado y no precisamente en dirección a las críticas y cuestionamientos que se realizaron desde la oposición o la ciudadanía, si no que se trató una reforma solicitada por la Secretaría de Economía municipal, es decir, por el Poder Ejecutivo.

En este sentido, Martínez expresó: «Se vuelve a tratar porque hubo un error que marcó Economía, un error completamente subsanable, antes de promulgar la ordenanza consultamos con el sector de Legal a ver cómo podíamos subsanar ese error que surgió y por eso se envía la modificación», y agregó que, según el área municipal, el proyecto de eximición «no es viable por su difícil aplicación», concretamente por la eximición de las tasas de Publicidad y Propaganda y Seguridad e Higiene. Aún así, el proyecto sostiene la eximición de la tasa de Uso del Espacio Público y según indicó la concejal, se solicitó la modificación para que no haya «una inequidad fiscal».

Desde la oposición el tratamiento no resultó de lo más prolijo, la presidenta del bloque del Frente de Todos, Gisela Ghigliani fue categórica en su exposición: «Nos llama la atención la manera en que se interviene sobre un proyecto que fue votado en este cuerpo, que salió por mayoría y en el cual hay una autonomía y una diferenciación absoluta entre lo que es el Legislativo y el Ejecutivo».

«Querer acomodar el arreglo que hay que hacer de esa ordenanza lo sentimos como una tomada de pelo: ese expediente debe ser o derogado o modificado en el cuerpo. No nos parece la manera, creemos que si hubo un error la ordenanza debería haber sido vetada».

«No estamos dispuestos a convalidar acompañando una ordenanza que afecta directamente al funcionamiento del Honorable Concejo Deliberante. Si estamos en la línea de vaciar de absoluto contenido e independencia a este cuerpo, en este bloque no van a tener ningún conejal que lo convalide», concluyó Ghigliani.

A su turno, el concejal y presidente del bloque Juntos, Adrián Jouglard, respondió: «La ordenanza sancionada acá no fue promulgada y fue observada por el Poder Ejecutivo y fueron enviadas las observaciones en tiempo y forma, lo volvemos a poner en consideración del cuerpo y el temor que expresa la concejal -Ghigliani- tienen que ver con maniobras del Ejecutivo que tienen que ver con vetar una ordenanza, no obstante esto, venimos a remediar la situación dentro del mismo cuerpo, por lo tanto no creemos que afectamos ninguna de las atribuciones del Concejo».

Asimismo, la concejal Paola Ariente, del FdT, contradijo a Jouglard: «Hay un error conceptual, la ordenanza está promulgada porque está publicada en el sitio web del Municipio con su decreto bajo un número que salió del Concejo Deliberante. Tal vez haya una confusión porque hay muchos concejales nuevos y por ahí desconocen el procedimiento administrativo de lo que es crear una ordenanza con carácter de ley».

La edil Soledad Martínez insistió en que hay dos antecedentes de este tipo de tratamientos de reforma en el Concejo Deliberante aunque no supo detallar sobre qué proyectos. Sin embargo, la propuesta fue aprobada esta tarde por mayoría luego de que el Frente de Todos deje asentada su preocupación por que la dinámica establecida pueda darse con otros proyectos de ordenanza.