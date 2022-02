Mara Recondo, integrante del Observatorio por los Derechos de las Personas con Discapacidad

Luego de la aprobación de la ordenanza de eximición de tasas a los locales gastronómicos que utilicen plataformas urbanas, se reavivó el debate sobre la ocupación de la vía pública y la accesibilidad de todos los y las ciudadanas a estos espacios. Desde el Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad realizan un seguimiento constante de las mismas, y han encontrado numerosos casos de incumplimiento.

Mara Recondo, integrante del organismo, marcó que «lo primero que pedimos fue que las plataformas sean accesibles para las personas con discapacidad, y venimos observando que en su gran mayoría eso no se cumple«. ¿Qué puntos están siendo criticados? Específicamente el incumplimiento de los artículos 2 y 8 de la ordenanza que permite la existencia de estos espacios, ya que las mesas están colocadas de forma fija sobre las plataformas, lo que no permite que sean de uso público fuera del horario comercial. Además, muchas de ellas no cuentan con rampas para acceso de personas con sillas de ruedas.

«Se premia a quien incumple, esto es claro. No cumplen con la ordenanza, y a la vez se los premia con eximición de tasas. Dejan afuera al colectivo de personas con discapacidad, Una persona en silla de ruedas no puede ingresar en la mayoría de los casos, eso es lo que cuestionamos. Hace un año y medio venimos pidiendo la reglamentación de la ordenanza» Mara Recondo, integrante del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

♿️El observatorio #Observa

❌En calle 12 de octubre y 11 de abril colocaron una plataforma urbana.

❌Las mesas estan amuradas a la base de la plataforma.

❌No tiene rampa de ingreso.

❌Incumple el art 2 y 8 de la ordenanza 20.066.@MunicipioBahia @GestUrbanaBahia pic.twitter.com/5MgXx368Wm — Observatorio Discapacidad BBca (@Obser_DiscaBBca) February 10, 2022

Puntualmente, Recondo reveló que «hay 48 denuncias que se hicieron a distintos negocios gastronómicos que ocupan la vía pública, incluidas las garitas. De esos 48 se deben haber arreglado 5«. A su vez explicó que la ocupación de la vía pública debe ser controlada por el área de Fiscalización del Municipio, aunque al no estar reglamentada la ordenanza esto no sucede.

Por último, la reflexión fue tajante: «Esto a mi criterio es caprichoso, la decisión es no generar políticas públicas inclusivas a pesar de tener un observatorio para consultar. Tienen que hacerlo, la accesibilidad no es un favor, es un derecho. Eso no lo están entendiendo las personas que toman decisiones. Nunca tuvimos un buen nexo con el Municipio» concluyó.

♿️El observatorio #Observa

❌ En calle avda.alem 560 colocaron en la plataforma urbana mesas y bancos amurados a su base, no puede ingresar una persona en silla de ruedas.

❌ Incumplen con el art. 2 y 8 de la ord. 20066, que aún no se reglamentó#discrimminación #accesibilidad pic.twitter.com/u1Hon9XVRd — Observatorio Discapacidad BBca (@Obser_DiscaBBca) January 20, 2022

La opinión opositora

Por el lado del bloque de concejales y concejalas del Frente de Todos local, se opusieron al proyecto de ordenanza de eximición de tasas a los gastronómicos que coloquen plataformas urbanas, siendo el único espacio que votó de forma negativa. En palabras de Analía López Ubierna, concejala de la coalición, hay 3 fundamentos para ese rechazo:

«La implementación de la ordenanza tiene muchas irregularidades. Nunca se reglamentó, no hay un criterio uniforme para su construcción, no garantizan la accesibilidad para personas con discapacidad y no son de uso público una vez cerrado el local, por lo que incumplen con varios puntos de la ordenanza original. La responsabilidad de estas irregularidades es de la Secretaría de Movilidad Urbana, que es la autoridad de aplicación». «Se han acumulado reiterados beneficios en el sector gastronómico. Estuvieron exentos del pago de tasas durante la emergencia económica por la pandemia, se los eximió del pago de ocupación por el invierno, y ahora esta nueva eximición por un plazo de 6 meses prorrogable a criterio del ejecutivo. «La ordenanza no vino informada por la Secretaría de Economía, por lo que ignoramos el impacto de ésta en las arcas municipales. No tenemos informe alguno que demuestre que la implementación de las plataformas haya generado empleo».

Te podría interesar: