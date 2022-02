El Frente de Todos exige el apartamiento de Fabián Tuya

El bloque de concejales del Frente de Todos se posicionó mediante un mensaje en redes sociales contra la reincorporación de Fabián Tuya al gabinete municipal.

A mediados de marzo de 2021 el entonces Director de Delegaciones municipal, Fabian Tuya, vivió un accidente vial y se negó a realizar el test de alcoholemia. Ante esta situación la decisión oficial fue que Tuya abandone la gestión pública. Por su parte, también en aquella ocasión, el Frente de Todos realizó un pedido de informes en búsqueda de «transparencia».

En su momento, el concejal del FdT, Carlos Quiroga, explicó en Radio Urbana que “lo único que pedimos es información clara. El funcionario pone como argumento que perdió el control del vehículo porque otro coche se le cruzó. Si esto fuera así se podría probar con cámaras de seguridad fácilmente».

El bloque demandó una explicación por la cual «el Director Tuya decidió trasladarse al hospital más lejano, pese a estar a menos de 300 metros del Hospital Municipal Leónidas Lucero, se informe forma de traslado al Hospital Italiano, horario de llegada y si se retiró solo, copia de certificado de la patología traumática del Sr. Tuya que le impidió realizar correctamente el test de alcoholemia, conocer si hay cámaras de seguridad que hayan registrado el accidente», entre otras cuestiones.

Sin embargo, a 10 meses de su apartamento y sin ninguna explicación por parte de las autoridades municipales, Fabián Tuya volvió a ocupar el cargo de coordinador de Delegaciones Municipales a partir de enero.

«Desde nuestro bloque pedimos el apartamiento del funcionario y presentamos un pedido de informes que hasta el día de hoy el bloque de Juntos se niega a votar», expresó en redes sociales el bloque del FdT y agregó: «Qué mensaje le transmite a las y los bahienses el Intendente Gay con este tipo de actitudes, actuando como si no hubiera pasado nada. La ejemplaridad no debiera ser el eje rector de la administración pública? Nuevamente Cambiemos y su doble discurso».

Parece que la desmemoria selectiva permite que @FabianTuya vuelva como si nada a ocupar un lugar en el Gobierno de @hector_gay El 13 marzo de 2021 el por entonces Director de Delegaciones del @MunicipioBahia protagonizó un choque y se negó a realizar el test de alcoholemia pic.twitter.com/1WsOBTT71V — Concejales TODOS Bahía Blanca (@BloqueTodosBB) January 31, 2022

La concejal y presidenta del bloque, Gisela Ghigliani, se refirió a lo expresado: «Nos pareció importante dejar aclarada nuestra postura como bloque también considerando que estamos en el medio de una serie de siniestros viales importantes y crecientes en la ciudad y con un rechazo del oficialismo local a avanzar vía ordenanza el tema del alcohol cero”. Esto último en referencia a la negativa oficialista por trabajar en los proyectos de Tolerancia Cero presentados por el bloque opositor e incluso por Santiago Saccoccia, padre de Facundo, el jóven de 19 años que falleció atropellado por Alexis Sturzxenegger en marzo de 2018.

«Como lo apartan a Tuya de la función consideran que no tienen que dar ninguna explicación más. Nosotros seguimos insistiendo con el tema de alcohol cero, es un tema que nosotros instalamos, que nos parece importante que se pueda avanzar en lo local. El tema es que Tuya vuelve a su función, nosotros volvimos a pedir ese expediente que solicitaba y hacía preguntas específicas sobre la situación, por supuesto Cambiemos no lo acompaña y por eso no sale», concluyó Ghigliani.