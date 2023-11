Eduardo Palomo, secretario general del Sindicato de Vialidad Nacional Distrito 19

El día de mañana se llevará una importante reunión en nuestra ciudad: Representantes de 15 seccionales del Sindicato de Vialidad Nacional llegarán a Bahía Blanca para debatir la situación crítica de la obra pública en nuestro país, luego de que el presidente electo Javier Milei anuncie su paralización.

Eduardo Palomo, secretario general del Sindicato de Vialidad Nacional en nuestro distrito, afirmó en comunicación con Radio Urbana que «mañana nos vamos a reunir con la Federación y los 15 sindicatos de base. Es un congreso extraordinario a nivel nacional, vienen representantes de todos los puntos del país».

«Estamos en lo que es proyecto, inspección, supervisión y conducción de obra. Tenemos en su mayoría ingenieros civiles, laboratoristas que también son técnicos, arquitectos, maestros mayor de obra. Somos 146 afiliados» Eduardo Palomo.

¿Cómo vienen las dos obras más importantes de nuestro distrito? El sindicalista marcó que en Bahía Blanca «se nota totalmente la paralización. Nuestras obras más importantes son Paso Urbano y la autopista en la Ruta 33. La primera está casi al 50%, y la segunda tiene un grado mayor, pero con mucho trabajo por terminar todavía. Ésta última está parada por un problema con la empresa constructora, y en la de Paso Urbano tampoco hay movimiento. Hay bastante incertidumbre por los dichos del Presidente electo, a lo que se suma también la inflación del país».

A su vez agregó que «el tema de la obra pública tiene que ver con todo, Vialidad Nacional no solamente tiene estas obras grandes, sino también pequeños trabajos que se hacen junto con las Municipalidades. Hay muchas familias detrás, muchos trabajadores. Acá no hay ñoquis, no sobra gente. Somos un distrito pequeño del interior que tiene dos obras muy importantes. Detrás de esto hay gente con familia que vive de esto, no se puede destruir lo que se viene haciendo hace tantos años«.

En cuanto a las medidas que pueden llegar a tomar desde el sindicato, Palomo aseguró que «estamos tratando de organizarnos y ver cómo podemos neutralizar estas medidas si a partir del 10 de diciembre Milei cumple lo que viene diciendo. Esperamos no tener que llegar a medidas drásticas si eso sucede. La paz social debe garantizarla el Gobierno de turno, nosotros solamente vamos a salir a reclamar cuando veamos nuestros derechos vulnerados, de otra forma lo único que vamos a hacer es trabajar».