¿Dónde está Tehuel?

Por: Micaela Lencinas

El 11 de marzo de este año Tehuel de la Torre, un joven trans de 22 años, salió de su casa para ir a una entrevista de trabajo y no volvió.

“El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad está muy presente acompañando a la familia, y en si una parte mínima de la sociedad se hace eco del reclamo”, contó en diálogo con Radio Urbana, Verónica Alarcón, hermana de Tehuel.

En este sentido, agregó: “Creo que todos tendrían que salir a apoyarnos. Por ejemplo, en un distrito con 120 mil habitantes no puede ser que solo 1.000 personas salgan a acompañarnos. Pónganse en nuestro lugar porque nosotros haríamos lo mismo de acompañar y estar presentes”.

Sin certezas sobre lo que ocurrió ni su paradero, Tehuel fue visto por última vez el pasado 11 de marzo, alrededor de las 19, cuando salió de su domicilio rumbo a la estación de trenes de Alejandro Korn, en el sudoeste del conurbano bonaerense.

Explicaron que el joven trans se había dirigido a la casa de un conocido que le había ofrecido trabajo, mientras reclamando a los investigadores que intensifiquen su búsqueda y que se haga Justicia.

El caso por la desaparición de Tehuel tiene a dos hombres acusados y detenidos, uno de ellos es el dueño de la vivienda a la que se dirigió el joven la tarde del 11 de marzo pasado, cuando fue visto por última vez, al tiempo que aguardan los resultados de los peritajes tecnológicos a los que fueron sometidos los teléfonos celulares de los sospechosos en busca de pistas.

Tras la denuncia que hizo su pareja, la policía y la fiscal Karina Guyot desplegaron diversos operativos, entre ellos en la casa de Luis Alberto Ramos (37) que cuenta con antecedentes de violencia y venta de drogas.

Los investigadores llegaron a esa casa ubicada en la calle Mansilla al 1.200 no sólo porque era la persona a la que el joven iba a ver sino porque, además, el celular de Tehuel estuvo por última vez activo en esa zona desde las 19.45 del día de la desaparición hasta las 0.30 del día siguiente.

Las fuentes detallaron que en una excavación realizada en la casa del sospechoso se encontró un teléfono incendiado y algunas prendas de vestir, que podrían pertenecer al joven desaparecido.

Ramos reconoció haberse encontrado con Tehuel el 11 de marzo a las 16.30, pero sostuvo que no fueron a ningún evento y que cada uno se fue por su lado. Su versión no pudo ser corroborada y la fiscal Guyot pidió su detención por el delito de “encubrimiento y falso testimonio”.

Al continuar con la pesquisa también se allanó la vivienda de la madre de Ramos, donde se secuestraron dos teléfonos celulares.

Además de Ramos, fue detenido Oscar Alfredo Montes (46), un chatarrero con antecedentes penales por abuso sexual, a quien la fiscal Guyot le imputó el mismo delito que a Ramos: “encubrimiento en concurso real con falso testimonio”.

Una foto del joven desaparecido Tehuel de la Torre junto a los dos detenidos por el caso, se encontró en el celular de uno de Luis Alberto Ramos.

“La causa sigue su curso de investigación con reserva absoluta por parte de la fiscalía”.

¿Cuál era la situación laboral de Tehuel al momento de desaparecer?

En nuestro país los, las y les personas travestis trans son excluides y violentades por el sistema laboral, judicial y por la sociedad patriarcal en la que vivimos. La desaparición de Tehuel da muestra de la discriminación, invisibilización y violencia que todavía persiste.

“Trabajaba de changarin y vivía el día a día”, dijo Verónica Alarcón, su hermana.

Estas desigualdades se manifiestan cotidianamente en muchas personas como Tehuel que, en su deseo y derecho de acceder a un trabajo digno, quedan expuestas a las miserias del heterocispatriarcado.

Un informe del 2020, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicado en mayo, señala que casi todas las personas trans del país viven en la pobreza y la indigencia. Como consecuencia de esto, por ejemplo, el 90 % de las mujeres trans subsiste ejerciendo el trabajo sexual.

La situación de los varones trans, como Tehuel, no es diferente ya que también son generalmente excluidos del sistema laboral e incluso de los establecimientos educativos. Un estudio de 2014 elaborado por la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de la Argentina (ATTTA) y la Fundación Huésped releva que la marginación de este colectivo se traduce en una alta incidencia de ideaciones suicidas.

En este contexto de violencia sistemática y discriminación permanente se da la desaparición de Tehuel de la Torre, un joven trans que fue a una supuesta entrevista de trabajo el 11 de marzo y nunca volvió.

¿Cómo actúa el Estado frente a la desaparición de una persona trans?

La hermana del joven desaparecido indicó que hasta el momento no hay un avance concreto. Ante las limitaciones y fallas estatales en la búsqueda de personas desaparecidas, se suma en este caso que no se trata de una mujer cis o varón cis: Tehuel de la Torre es un pibe trans. No es la primera persona trans desaparecida pero sí es el primer caso de un varón trans desaparecido que logra nacionalizarse: Tehuel es un llamado de atención para romper los binarismos en el acceso a la justicia.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial, a través de la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, se ofrece una recompensa de entre $ 1,5 millones y $ 2 millones “a quien aporte datos que permitan dar con el paradero de Tehuel de La Torre, de 22 años”.

Sin embargo, hasta ahora no se conocen más datos.

“El silencio de la sociedad es el grito de mi hermano”.

Dónde comunicarse para aportar información

La última vez que fue visto por su pareja, Tehuel llevaba puesto un pantalón gris, una camisa manga corta blanca y un camperón azul, gorra y zapatillas azules. Es importante destacar que tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto de color oscuro y mide unos 1,56 metros.

Quien tenga alguna información sobre su paradero se comunique con la UFI Descentralizada de San Vicente, llamen al 0221-429-3015 o escriban a perdes@mseg.gba.gov.ar