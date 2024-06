Daniel Medina, concejal por ‘Bien Común’ en Coronel Rosales

Diversos sectores expresaron su preocupación por una práctica cada vez más habitual en la ciudad y la región: La empresa WorldCoin está ofreciendo dinero a cambio de acceder a los datos biométricos de las personas. Particularmente, a través de un dispositivo escanean el iris del ojo, no quedando del todo claro qué hace luego la empresa con esa información. Es por eso que en Coronel Rosales aprobaron un proyecto de ordenanza buscando la prohibición de esta práctica.

Su autor es Daniel Medina, concejal por el espacio ‘Bien Común’ en Coronel Rosales. En comunicación con Radio Urbana expresó que «aprobamos el jueves una ordenanza que prohíbe la práctica comercial del escaneo del iris hasta tanto la Agencia Nacional de Información Pública concluya la investigación que está llevando adelante sobre las prácticas de la empresa WorldCoin. Somos de los primeros municipios del país en sancionar normas sobre este tema, y ponemos sobre la mesa la importancia de la protección de los datos personales».

Aquí foto con Sam Altman luego de una maravillosa reunión sobre AI y las enormes posibilidades que brinda una Argentina libertaria…!!!

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/SHTZ5JS5g2 — Javier Milei (@JMilei) May 29, 2024

«La información es cada día más importante, buscamos evitar el falseo de ellos y la sustracción con cuestiones puntuales, aún cuando una persona puede dar un consentimiento en un acuerdo contractual» Daniel Medina.

En ese sentido, el edil recordó que «el accionar de la empresa está prohibido en distintas partes del mundo, ya que se puede presuponer la vulneración a la Ley de Datos Personales. Además, no tiene personería jurídica, y no se sabe de dónde salen sus fondos. Me resulta raro que no haya nadie del Poder Judicial interviniendo en este disparate. En los países más desarrollados se ha prohibido. No se sabe qué pasa con esos datos que son fundamentales para, por ejemplo, dar el OK para una transacción bancaria. Mientras tanto, el presidente Milei en su gira por Estados Unidos se estuvo sacando selfies con el CEO de esta empresa».

Finalmente, Medina resaltó que «uno no tiene resguardo sobre qué utilización puede tener la empresa sobre estos datos en el futuro, qué garantías tenés de la información que das, esa es la clave del debate. El pago por el escaneo se está dando en criptomonedas de la misma empresa. Muchas personas de nuestro distrito, luego de pasar por el proceso toman conocimiento de la magnitud de la práctica y se arrepienten. Me parece preocupante que, si el Estado dice que se está investigando la práctica, al mismo tiempo permita el despliegue de esta empresa en distintos puntos del país, es una conducta por lo menos errática».