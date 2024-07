Llegaron los primeros resultados preliminares de la exploración hidrocarburífera a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata: no se han encontrado rastros de petróleo en el estudio inicial. Igualmente, esta conclusión parcial no significa de ninguna manera que no existan hidrocarburos en la cuenca, por lo que la investigación continúa su marcha.

Cristian Moreno, empresario y analista del sector energético, además de CEO de Wtech OilField Services, aseguró que «es importante no desesperarse, recién es una exploración de frontera que se realiza donde no existió una perforación antes. Sirve para tener un parámetro de seguimiento y comparación; el porcentaje de éxito rondaba entre un 7% al 12% sobre la exploración. Habrá que esperar otros resultados que determinarán si las características de la roca explorada no tiene hidrocarburos y se la determine como seca, pero no significa que la zona en su totalidad sea seca, hay que seguir explorando y buscando«.

«Mientras menos se explora, menos capacidad de producción se tiene a futuro. Creo que no se puede poner todo el foco en Vaca Muerta, es un recurso finito y se debe apuntar al mar. Están la Cuenca Malvinas Oeste y la Cuenca Austral en exploración» Cristian Moreno.

En ese sentido, el especialista comentó que «lleva un tiempo para terminar los análisis de sedimento para saber la calidad de la roca reservorio. Se generó mucha expectativa y eso a veces impulsa el desconocimiento de los interlocutores que ya lo daban por cierto. Cuando hablamos de petróleo, los porcentajes de poder encontrarlo suelen ser bajos. Todavía estamos en una etapa de exploración, el Gobierno bajo ningún aspecto debe cortar los incentivos para que las empresas sigan explorando. Desde que se empieza a explorar hasta tener el primer barril podés tener 20 años en el medio».

Por último, Moreno analizó la situación de la planta posibilidad de emplazar la planta de GNL en Bahía Blanca: «considero que la conducción de YPF busca la impronta de una compañía petrolera tradicional, no atravesada por cuestiones políticas. Comparto la idea de no poner el foco en Vaca Muerta como prioridad. Respecto al GNL, considero que la política debe estar a la altura de las circunstancias, analizando la virtud técnica del proyecto. Creo que la decisión todavía no está cerrada, está en disputa y es un error llevarlo al personalismo y atravesarlo políticamente».