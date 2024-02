Alejandro Passarini, presidente del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires

El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires confirmó en las últimas horas que la empresa Equinor pondrá en marcha en abril de este año el proyecto de exploración petrolera offshore en el Mar Argentino, a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Aseguran que traerá consigo una demanda laboral inédita, con el potencial de emplear a miles de personas y producir hasta 200.000 barriles, el 25% de la producción total de YPF a día de hoy.

Alejandro Passarini es el presidente del CIBA, y aseguró en comunicación con Radio Urbana que «según manifestó la empresa noruega EQUINOR, el buque ya está camino a las costas marplatenses para iniciar los trabajos en el mes de abril y posicionarse en los pozos seleccionados, siendo el primero el pozo Argerich. Esa cuenca arranca a la altura de Mar del Plata y se prolongaría hasta Bahía Blanca, a 300 kilómetros de la costa marplatense. Estimamos que para agosto/septiembre deberíamos tener una perspectiva de los resultados de esta exploraciones«.

«El proyecto arrancó desde las audiencias públicas, las cuales tuvieron coherencia para entender que los trabajos se llevan a cabo con seguridad y sin generar un impacto perjudicial para la flora y la fauna. Hubo un estudio detallado de impacto ambiental» Alejandro Passarini.

El ingeniero agregó a su vez que «si la exploración da el resultado que está previsto estaríamos ante una expectativa fabulosa para Argentina. No puedo precisar la cantidad de puestos de trabajo que se generarán, pero serán miles y de calidad. Cuando empiece la explotación no estará solo la gente en las plataformas, que será todo empleo argentino, sino que habrá una logística desde la costa que tendrá que ver con la provisión de agua e insumos varios, además de la extracción y traslado del recurso. A Mar del Plata le significará un gran impacto en cuanto a la generación de mano de obra, y si se extiende afectará positivamente a toda la costa, principalmente a Bahía Blanca por la presencia de su puerto. La ciudad puede cumple un rol importante desde la exportación de petróleo y gas«.

Passarini reflexionó sobre la importancia de este tipo de inversiones para transformar la matriz energética de nuestro país: «Sin dudas estamos a la altura, pero necesitamos una política de Estado seria que nos permita tener un desarrollo sustentable. Tenemos un potencial muy importante sumando Vaca Muerta, la exploración en Mar del Plata, el litio, etc. Todo debe tener un objetivo, y esto no puede salirse de la cuestión energética. Hay recursos importantes, y si no somos capaces de aprovechar la expectativa de explotación para llegar a la transformación de energías renovables estaremos desaprovechando una gran oportunidad».