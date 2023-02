El día de mañana comenzarán las clases en toda la Provincia de Buenos Aires. Aproximadamente 150.000 chicos y chicas conforman la matrícula en nuestra región, donde funcionan más de 500 instituciones educativas. Claudio Martini, titular de la Jefatura Regional de Educación N°22, expresó que «es el cuarto año consecutivo donde las clases arrancan según el calendario, tendremos 190 días de actividad áulica, finalizando las tareas cerca de navidad. El año pasado tuvimos un calendario de 180 días».

A su vez, el funcionario habló sobre las preparaciones para el ‘Último Primer Día’ (UPD), un festejo que hace algunos años se impuso en las y los alumnos que inician 6° año. Pensando en la posibilidad de que chicos y chicas lleguen a la escuela sin dormir, y en algunos casos luego de consumir alcohol, Martini detalló que «estos días son motivos de festejo, de la expresión de nuestra juventud y está muy bien. Esto es parte de un proceso cultural que hay que acompañar desde las escuelas, hay que trabajar con eso. El tema son las cuestiones de cuidado que debemos tener».

«La escuela aloja, contiene, y acompaña; así ha sido y así va a ser. Se viene un día muy importante y nos estamos preparando mucho para este año» Claudio Martini.

Reuniones para el seguimiento de las obras de gas en las escuelas 👷🚧 Realizamos encuentros para el seguimiento de las acciones tendientes a mejorar las condiciones de las instalaciones de gas de las escuelas en vista al inicio del ciclo lectivo 2023.#EscuelasALaObra pic.twitter.com/hGrc6LDRku — Educación PBA (@BAeducacion) February 16, 2023

¿Cómo recibirán las escuelas a las y los alumnos de 6°? «Mañana a la mañana todas las escuelas de la Provincia van a abrir, y hay diferentes propuestas para los chicos: recibirlos con un desayuno, que ingresen con las familias, que entren una o dos horas mas tarde. No hay nadie con más conocimiento de la situación de los chicos que los directores de cada escuela. Cada comunidad es diferente y se organiza diferente, no podemos homogeneizar a todas las escuelas de la ciudad y la región. A los alumnos que no estén en condiciones de estar en las aulas, las familias se los van a llevar a la casa, o las llamaremos para que los retiren».

Por último, Martini se refirió al paro que anunció SUTEBA local para mañana: «No tengo proyecciones concretas, pero es un paro distrital únicamente para Bahía Blanca. Su impacto tiene que ver con los distintos equipos docentes, hay escuelas que no tienen nada de adhesión y otras tendrán más. Los últimos paros de este tipo no han tenido demasiado impacto en el dictado de clases«.

«El año pasado pusimos en marcha escuelas con jornada completa o extendida. Hay un grupo de 30 escuelas que se sumarán a estas modalidades lo antes posible» Claudio Martini.