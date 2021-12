Carlos Mungo DT Torneo Federal A

Hablamos con Carlos Mungo, director técnico del equipo del Federal A, luego de que se confirmara su continuidad en el club. «Es una gran alegría que sigan confiando en este proyecto», expresó el DT.

Además Mungo hizo un análisis del torneo que le termino dando el ascenso a Deportivo Madryn y Chaco For Ever, «este año fue el que más nos costo, el que menos regularidad tuvimos. Fue un torneo que nos tomó relajados en general, fuimos perdiendo puntos que nos hubieran llevado a estar en una posición mejor al final de la etapa regular. No cerramos como queríamos, pero porque dejamos la vara muy alta las temporadas anteriores. Igualmente, uno no se conforma con eso, no tuvimos el nivel que esperábamos, pero tratamos de hacer lo mejor posible», resaltó.

En cuanto a su continuidad, explicó que su contrato es hasta fines de 2022, pero que sin embargo nada lo ata «cuando a alguno le parezca que no rindo para el club me voy, pero me da una gran alegría que sigan confiando en este proyecto». Sin embargo también le habló a quienes no están contentos con la noticia, «Hay que estar todos los dias, el que quiera viene, se sienta y mira si es tan fácil que un jugador juegue. Es tan fácil hablar», agregó.

Por último hizo referencia al formato del Torneo Federal A y comentó lo difícil que se hace adaptarse a los cambios y las diferentes fechas de inicio, sin embargo resaltó el trabajo que se viene realizando desde el Club «no sabemos si va a ser bajo mi conducción pero Villa Mitre va a llegar al Nacional B porque esta haciendo bien las cosas en muchos planos, es la envidia de varios clubes».