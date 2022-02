Buscan a una mujer desaparecida hace seis días

Desde el 15 de febrero los dispositivos de seguridad de la ciudad buscan a Sonia Elizabeth Ozuna, de 48 años quien se ausenta de su domicilio en el barrio Punta Blanca desde ese día. Hoy la fiscalía Nº20, a cargo de Rodolfo De Lucía, pidió la colaboración de la población para dar con su paradero.

La mujer, nacida en la provincia de Formosa, mide 1,60 de altura, es robusta, tez blanca, tiene cabello corto morocho con canas, no posee tatuajes, ni cicatrices. Al momento de retirarse de su domicilio vestía pantalón capri tipo calza de color negro, zapatillas de color azul tipo deportivas; y llevaba una mochila de color azul y roja.

Cualquier persona que le vea o tenga información sobre su paradero puede comunicarse al teléfono de la comisaría Tercera Bahía Blanca 0291-4570551 o a la UFIJ N.º 20 0291-4582423, de lunes a viernes, de 8 a 14.

Según informan desde la Fiscalía en las últimas horas algunas personas indicaron verla cerca de Monte Hermoso y Coronel Dorrego. Es así que se trabaja en la corroboración de esta información con personal policial de esa zona.

Sonia Elizabeth Ozuna lleva seis días desaparecida y ante la consulta a los diferentes agentes involucrados en su búsqueda sobre cómo se desarrollan los procedimientos y la investigación se explicó que «el procedimiento de búsqueda en este caso es igual a todos los demás casos». Una vez hecha la denuncia en la jurisdicción pertinente (en este caso radicada en la comisaría Tercera de Ingeniero White), se avisa a la Red de Comisarías y la DDI va detrás de los datos que se aportan. Cuando transcurren algunos días y esa primera Información no da frutos se apela a la comunidad y a los medios de difusión para que surjan nuevos datos, que es lo que efectivamente ocurre en este momento con el caso de Ozuna.

Asimismo, la Dirección Provincial de Fiscalización y Control Policial de Ministerio de Seguridad a cargo de Federico Montero informó a la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas que inmediatamente difundió la búsqueda.

📣 AYUDANOS A ENCONTRAR A SONIA ELIZABET OZUNA ⚠ Sonia, de 48 años, fue vista por última vez el 15 de febrero por la tarde en su domicilio de Ingeniero White en Bahía Blanca. Suele hacer dedo y viajar largas distancias.

ℹ️ Más info➡️https://t.co/xjf655vhHp pic.twitter.com/dfSybB9v9B — Personas Desaparecidas BA (@PerDesBsAs) February 18, 2022

¿Qué se recomienda ante la desaparición de una persona?

En primer lugar corresponde realizar la denuncia inmediatamente (no importa si no pasaron 24 o 48 hs) en la comisaría de cercanía. No importa si el hecho ya ocurrió anteriormente, ante la ausencia sin aviso de una persona o el desconocimiento de su paradero es fundamental realizar la denuncia.

Es un aporte importante brindar la mayor cantidad de información posible sobre esa persona y su contextos (fotos, teléfono, redes sociales, vestimenta, datos sobre su rutina, recorridos diarios, medios de transporte utilizados) y es fundamental avisar si la persona estaba en un contexto de violencia.

Finalmente, la recomendación es llevarse una copia de la denuncia hecha y pedir los datos del juzgado y la fiscalía interviniente. Si se niegan a tomar la denuncia es posible comunicarse al 911 o al 0800-999-8358 de Asuntos Internos.