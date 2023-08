Brenda Cepeda, de Inquilinos Agrupados de Bahía Blanca

El día de ayer, la Cámara de Diputados nacional dio media sanción a una modificación de la ley de alquileres vigente desde mediados de 2020. Entre alguno de los puntos señalados, la duración mínima del contrato pasa de 3 a 2 años, y la actualización del precio se dará cada 4 meses sobre un índice elegido por el propietario, en vez del único aumento anual que existía hasta el momento.

Brenda Cepeda es integrante de Inquilinos Agrupados de Bahía Blanca, y aseguró que «esto nos deja aún más desprotegidos frente al mercado y los rentistas. Las modificaciones hablan de una negociación entre dos partes, lo que en realidad significa pagar lo que se impone o no alquilar. Negociar no existe cuando el inquilino no tiene la opción real de no alquilar».

A ello agregó que «la actualización una vez por año no estaba beneficiando al rentista y por eso fue modificada, esto no es un alivio para el inquilino. Hoy estamos destinando entre el 40% y el 60% de nuestros sueldos en alquilar, por lo que estos puntos nos aliviaban un poco. Ahora queda a negociar el índice que se toma para el aumento; antes se formaba por un promedio entre la inflación y la suba de salarios, por lo que las actualizaciones siempre quedaban un poco por debajo de la inflación interanual».

🏛 | SESIÓN ESPECIAL#Ahora: Un nuevo debate se lleva hoy en la Cámara de Diputados, a fin de considerar los proyectos y dictámenes con estado parlamentario referidos a Ley de Alquileres.

Seguí la cobertura en vivo:

➡️ https://t.co/tPn7HMBfop#40AñosDemocraciaSiempre pic.twitter.com/ZbYIAPg6r1 — Diputados Argentina (@DiputadosAR) August 23, 2023

«Es importante aclarar que si la ley se modifica, todos los contratos firmados bajo la ley actual van a seguir vigentes hasta su finalización» Brenda Cepeda.

¿Qué respuesta tienen las y los bahienses inquilinos en caso de que no se respeten sus derechos? «En Bahía Blanca normalmente te derivan al Centro de Acceso a la Justicia, y depende quién te atiende para ver si hay una respuesta favorable o no. Desde 2017 hay una ordenanza que marca la creación de una Oficina de Defensa del Inquilino que aún brilla por su ausencia».

En el tiempo que transcurre entre esta media sanción y el debate en el Senado, Cepeda marcó que «ahora muchos propietarios van a dejar su vivienda vacía esperando a que la ley se modifique, como ya vienen haciendo hace un tiempo. La idea que tienen es bajar la oferta de alquileres para presionar a la modificación de la ley, y allí quedamos en el medio los inquilinos».