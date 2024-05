Continúan los despidos en la administración pública del Estado nacional en todo el país. Particularmente en nuestra región, desde Salliqueló denuncian que se ha vaciado la oficina de la ANSES, por lo que sus habitantes se quedaron sin atención para los distintos trámites. A su vez, temen que en los próximos días cierre la oficina de Correo Argentino.

Ariel Sucurro, intendente de Salliqueló, aseguró en comunicación con Radio Urbana que «la oficina de ANSES ya cerró, y la de Correo Argentino está en eso. A partir de diciembre quedaron desafectados todos los trabajadores de ANSES. Desde esa fecha venía una vez por mes un empleado desde Buenos Aires, y finalmente se cerró la oficina con un papel pegado en la puerta. Ahora los vecinos deben ir a Tres Lomas o a Trenque Lauquen, sabiendo que muchos no pueden viajar. Es una tremenda angustia, no estamos en igualdad de condiciones con las grandes ciudades».

«La oficina de ANSES funcionó para los tramites mínimos, pero fue tan importante que permitió que a los seis meses se pudieran hacer las jubilaciones. Jamás advertí que podían hacer semejante animalada, que le hagan esto a los salliquelenses es terrible» Ariel Sucurro.

Haciendo un poco de história de la oficina, el intendente recordó que «antes de la oficina, todos los vecinos teníamos que viajar a Trenque Lauquen (a 110km) para hacer los tramites, lo cual dificultaba a quienes no podían hacer el viaje por recursos económicos o no tener disponibilidad. Los habitantes de Salliqueló pedían una oficina, lo que se intentó durante varias gestiones. Después de un largo recorrido, pudimos lograr su apertura el 14 de febrero de 2023 en medio de una celebración por la comunidad, con un acto con ex intendentes del pueblo, autoridades, fuerzas políticas, instituciones intermedias, etc».

En cuanto a la situación de Correo Argentino, Sucurro marcó que «muchos de sus empleados presentaron la renuncia estos últimos meses porque les ofrecen un retiro voluntario que termina siendo superior a la indemnización. Con temor a la privatización y lo que esto genera, finalmente todos eligieron esta opción. Hoy estamos sufriendo un abandono por parte del Estado nacional, no solo a Salliqueló sino a todos los pueblos del interior».

¿Qué gestiones se puede realizar para reducir los daños causados por esta situación? «Empezamos por tomar volumen, hablarnos entre los intendentes de la región, así como también con el gobernador Kicillof, quien está haciendo las gestiones y reclamos necesarios. No es fácil comunicarse con este Gobierno nacional. Por más que estén en las antípodas de nuestro pensamiento tratamos de comunicarnos, pero son decisiones que lamentablemente forman parte del ajuste propuesto. Estamos cansado de generar valor y que nos destraten de esta manera. Tengo el deseo de que se pueda comprender y rever esta situación, tanto ANSES como el Correo».